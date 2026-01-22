Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... - Son Dakika
Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...

Güllü\'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
22.01.2026 17:33
Yalova'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, soruşturma kapsamında kız kardeşinin eski nişanlısının serbest bırakılmasına ilişkin konuştu. Gülter, "Açıkçası tutuklanmasını bekliyordum ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır, bu sebepten dolayı vermiştir" ifadelerini kullandı.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde adliyeye bilgi almaya gelen sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kız kardeşinin eski nişanlısının adli kontrolle serbest bırakılmasıyla ilgili, "Açıkçası tutuklanmasını bekliyordum ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır, bu sebepten dolayı vermiştir" dedi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklamış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

KIZININ NİŞANLISI SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası 'Kasten öldürmeye azmettirme' şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı burada savcılık ifadesinin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı da verildi.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU KONUŞTU

Soruşturmayla ilgili Yalova Adliyesi'ne bilgi akmak için gelen sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gülter, dün Kervan Eminoğlu'nun gözaltına alındığını öğrendiğini ve sabahında da Yalova'ya geldiğini söyledi. Gülter, süreçle ile ilgili savcılardan bilgi almak üzere adliyeye geldiğini vurguladı.

Gülter, Eminoğlu hakkındaki azmettiricilik iddiasıyla ilgili ise, "Ben bu konuda kendi düşüncemi aktarmayayım. Zaten avukatlarım gerekli işlemleri kendileri hakkında başlatılacak. Keza savcılık makamı, yetkili makamlar da zaten bu işin en doğrusunu, noktası noktasına tespitini bilen kişiler" dedi.

"TUTUKLANMASINI BEKLİYORDUM AMA..."

Gülter, cezaevine gittiğini ve kardeşinin kıyafetlerini teslim ettiğini fakat görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Gülter, kardeşiyle iletişimini kopardığını da kaydetti. Sanık Kervan Eminoğlu ile göz göze gelmek istediğini fakat şahsın gözlerini kendinden kaçırdığını da anlattı. Gülter, "Açıkçası tutuklanmasını bekliyordum ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır, bu sebepten dolayı vermiştir" diye konuştu.

"KEŞKE ANNEM ÖLMESEYDİ"

Gülter, savcılığın yoğun bir şekilde çalıştığını ve en doğru kararı vereceğini kaydederek, "Önce Allah'ın sonra Türk yargısına güveniyorum. Keşke annem ölmeseydi" dedi. Avukat Aycan Sevsay ise Tuğberk Gülter'in dosyada müşteki sıfatı ile yer aldığını ve dosyayı takip ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Ünlüler, Magazin, 3-sayfa, Yalova, Güllü, Sanat, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... - Son Dakika

