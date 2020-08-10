GÜNDEM / 10 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 10 Ağustos 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM / 10 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile haziran ayına dair kümes hayvancılığı, süt ve süt üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United- Kopenhag ve Inter- Bayer Leverkusen maçları oynanacak.

(Köln/Düssedorf/22.00)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Voleybolda 2020-2021 sezonu için Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi, kadınlar ile erkeklerde 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarının fikstür çekimi, TVF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak organizasyonda on-line yapılacak.

(14.00)

ÖZEL HABER

1- Tarım ürünleri ihracatı Kovid-19'a rağmen arttı

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 13,2 milyar dolara yükseldi

Tarıma bağlı sektörlerden fındık ve mamullerinde yüzde 27,9, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 7,2, yaş meyve ve sebzede yüzde 24,4, meyve-sebze mamullerinde yüzde 5,7'lik ihracat artışı yaşandı

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören:

"Dış ticarette aksama olmaması için önlemler zamanında alındı. Bu çerçevede hayata geçirilen uygulama ve çözümlerle haklı bir başarı elde edildi"

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhsin Çakıcı:

"Salgın sürecinde ev içi temel besin maddelerinin tüketimi ön plana çıktı ve bu durum da ihracatımıza olumlu yansıdı"

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer:

"İhracatımızın olmadığı birçok ülkeden bizlere ürün talepleri ulaşmaktadır"

(Burhan Sansarlıoğlu/Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Psikolojik açıdan gerçekten çok sıkıntılı"

Yakalandığı Kovid-19'u yenen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı

Bilgin:

"Kovid-19'a önce ben yakalandım, sonra eşim, son olarak da kızım yakalandı. Psikolojik açıdan gerçekten çok sıkıntılı. O nedenle tedbiri alın, bunu yaşamadığı için bazı vatandaşlarımız farkında değil. Yaşadığınızda hem biyolojik hastalık boyutu, hem de psikolojik boyutu var"

(Özgün Tiran/Kırklareli)

3- Şehit Eren Bülbül'ün annesi: "Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu"

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesi çocuklarının acısını unutamıyor

Anne Ayşe Bülbül:

"Eren'in şehitliğinden gurur duyuyorum, yalnız Eren'in çektiği yokluklar, çileler, sefaletler çoktu, ben onları ölsem gitsem de unutmam"

"Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren'im oldu. Eren'in acısı üç yıl değil, bin yıl geçse de bitmez"

"Yavrumun şehitliği tüm Türkiye'nin acısı oldu. Yavrumu unutmayan herkesten Allah'ım binlerce kez razı olsun"

"Ben hala Eren'i bekliyorum. Çocuklara, 'Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz' diyorum. Hala hayal gibi..."

(Tuğba Yardımcı/Trabzon)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 10 Ağustos 2020 - Son Dakika

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