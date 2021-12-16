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GÜNDEM / 16 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 16 Aralık 2021

16.12.2021 08:57
GÜNDEM / 16 Aralık 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi kabul edecek.

(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gerze Zeytinlik Parkı'nı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, toplu temel atma törenine katılacak ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Sinop/10.45-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye, Kilis ve Kadirli'de esnafı, Cevdetiye'de Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Osmaniye/Kilis/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye- Tacikistan İş Forumu'na katılacak.

(Konya/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın saha incelemesi ve brifingi ile Kayseri Anafartalar- Şehir Hastanesi YHT Gar Tramvay Hattı'nın İlk Ray Kaynak Töreni'ne katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, hızlı trenle ilgili basın açıklaması yapacak, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/13.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini, ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- TÜİK, 2020 yılı su ve atık su istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/15.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1-Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika ülkelerinin devlet başkanları ve Afrika Birliği Komisyonu'nun katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Üsküdar Belediyesi tarafından projelendirilen Haluk Dursun Kütüphanesi'nin açılışına ve Galata Mevlevihanesi'nde düzenlenecek Şeb-i Arus törenine katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen 50 Özbek sanatçı, Özbekistan Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na devam edilecek. B Grubu'nda VakıfBank, Kazakistan'ın Altay takımıyla, A Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya'nın Dentil Praia ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı)

2- 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşaması kuraları İsviçre'de çekilecek. C Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin de rakipleri belli olacak.

(Nyon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor- Bursaspor ve Adanaspor- İstanbulspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Bitci Baskonia takımını konuk edecek, Anadolu Efes deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45/Tel Aviv/22.05) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Trentino Itas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Trento/22.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

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Mustafa Şentop, Japonya, Suzuki, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 16 Aralık 2021 - Son Dakika


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