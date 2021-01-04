GÜNDEM / 4 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 4 Ocak 2021

04.01.2021 09:05
GÜNDEM / 4 Ocak 2021, System.String[]

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

6 Nisan 1920

1- AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Merkez Millet Bahçesi alanına gidecek, Valiliği ve Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Şantiyesi'ni ziyaret edecek.

(Kırklareli/16.30/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere'de mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında kararını açıklayacak.

(Londra)

GÜNCEL

1- Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Muğla/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 16. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa- Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de sezonun ilk devresi, 17. haftadaki Eskişehirspor- Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor-Menemenspor maçlarıyla sona erecek.

(Eskişehir/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta erteleme maçında Siirt İl Özel İdare ile Kırıkkale Büyük Anadolu, Siirt Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

(Siirt/12.00)

4- 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Polonya maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Fas'la karşılaşacak.

(Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Hain planı canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin

PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda canını ortaya koyarak teröristlerin hain planını bozan Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında anılıyor

Uzun namlulu silahları, roketatarları ve el bombaları olan teröristleri tabancasındaki mermisi bitene kadar kovalayan Sekin, gösterdiği cesaretle çok sayıda kişinin hayatını kurtardı

Kahramanlığın sembolü haline gelen cesur polis, Türk halkının gönlünde taht kurdu

(Halil Şahin/İzmir)

2- Savunma ve havacılık şirketleri 2020'de yatırımcısını üzdü

Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri, geçen yıl değer kaybederken, İtalyan Leonardo şirketinin hisseleri yüzde 43,4, Amerikan Boeing'in hisseleri yüzde 34,3 ve Airbus'ın hisseleri yüzde 31,2 azalış kaydetti

Airbus, Boeing ve Northrop Grumman, geçen ay yatırımcısına kazandırdı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 4 Ocak 2021 - Son Dakika


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