GÜNDEM ÖZETİ / 15 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Kasım 2020

14.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Kasım 2020, System.String[]

37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 81 ilde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yapılacak.

(10.15)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta koşulacak.

Yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.

(İstanbul/13.10)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 5. maç haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar yapılacak, A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında Ülker Stadı'nda Rusya'yı konuk edecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/20.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Aliağa Petkimspor- Beşiktaş ve Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/20.00)

4- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Muratpaşa Belediyespor, Kosova ekibi KHF Ferizaj ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/15.00)

5- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. turunda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Muğla/17.00)

6- Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci ve ilk devrenin son haftasında Arhavi Voleybol- Fenerbahçe HDI Sigorta, Solhanspor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Haliliye Belediyespor- Arkas Spor, Sorgun Belediyespor-Altekma, Afyon Belediye Yüntaş- İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta- Halkbank maçları oynanacak.

(Arhavi/13.00/Bingöl/Şanlıurfa/15.00/Yozgat/Afyonkarahisar/Ankara/Bursa/16.00/İstanbul/17.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından 2, Erkekler Süper Lig'in 6. haftasından tek maç yapılacak.

9- Futbolda Misli.com 3. Lig'in 1, 2. ve 3. gruplarında 9. hafta maçları oynanacak.

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Valensiya Grand Prix'si koşulacak.

(Valensiya/16.00)

11- Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Büyükşehir Belediyespor, Güneydoğu Asya, İstanbul, Sigorta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 15 Kasım 2020 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Çocukların çekiçli kavgası ölümle sonuçlandı! İki kardeşten biri feci şekilde can verdi Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü Bilim Kurulu Üyesi Özlü, sert tedbirlerin işaretini verdi: Kısıtlamalar gelebilir, tedbirleri hazırladık Azerbaycan'a karşı silah gösteren papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin         
23:19
Romanya'da koronavirüs hastanesinde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti Romanya'da koronavirüs hastanesinde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti         
22:29
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler         
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Yunanistan'dan skandal tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Yunanistan'dan skandal tepki         
21:08
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı 18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı         
16:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil         
14:09
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı         
12:20
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 00:07:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 15 Kasım 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei