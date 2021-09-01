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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2021

01.09.2021 23:57
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Proyem Yem Fabrikası Temel Atma ve Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış törenlerine katılacak.

(Diyarbakır/09.30-17.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza törenine katılacak, Conrad Otel'de Maldivler Cumhuriyeti Bakanı Aishath Nahula ile iki ülke arasındaki Hava Hizmetleri Anlaşması imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00/İstanbul/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye bir çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yapacakları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.15)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda düzenlenecek törene ve Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/13.00/16.30 )

2- Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı'nın cenazesi, Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/02.45-15.15)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Atıcılıkta Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz, atletizmde Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci, badmintonda Emine Seçkin ve Zehra Bağlar, okçulukta Yağmur Şengül ve Zehra Torun Özbey, tekvandoda Meryem Çavdar ve Mahmut Bozteke, yüzmede Elif İldem mücadele edecek; Golbol Kadın Milli Takımı yarı finalde Japonya ile karşılaşacak.

(Tokyo/02.45-15.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Tampere/17.00)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2021 - Son Dakika


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