GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay üreticileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşacak, Rize Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'ni ziyaret edecek, kanaat önderleriyle görüşecek.

(Rize/10.00-15.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katılacak. Programa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı bazı kurumların Ankara Üniversitesi ile imzalayacağı protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak ve ilçede ziyaretler gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu görüşmeleri takip ediliyor.

(Birleşmiş Milletler)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi açılış töreni ile Taş Tepeler Lansmanı'na katılacak.

(Şanlıurfa/19.00/19.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularının buluşmasına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, İttifak Holding Konyaspor- Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa ve Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/17.00/Antalya/İstanbul/20.00)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, A Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımıyla mücadele edecek.

(Sfantu Gheorghe/19.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatayspor, deplasmanda İsrail'in Elitzur Holon takımıyla karşılaşacak.

(Ramla/17.00)

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