GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2022

22.02.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Açılış Toplantısı'na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Açılış Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilim ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin uluslararası gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Ankara)

2- Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya'yı ziyaret edecek.

(Moskova)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeseli tanıtım programına katılacak.

(Ankara/20.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek.

(İzmir/17.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, ikinci yarısı oynanarak tamamlanacak.

(Gaziantep/20.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 play-off turu rövanşında perşembe günü deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, Eden Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli takım son çalışmasını statta yapacak.

(Prag/20.30/21.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçları Benfica-Ajax, Atletico Madrid- Manchester United karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Lizbon/Madrid/23.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, 17. haftadan ertelenen Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı yapılacak; 16. haftadan ertelenen derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/17.00/İstanbul/19.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla karşılaşacak.

(Targu Mureş/20.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(Ankara/17.30)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasından ertelenen PTT-Galatasaray HDI Sigorta, 17. haftasından ertelenen VakıfBank-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/13.00/17.00)

9- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 27. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 19. haftadan, 2. Grup'ta 21. haftadan ertelenen karşılaşmalar oynanacak.

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Kuran-ı Kerim, Derya Yanık, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2022 - Son Dakika
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