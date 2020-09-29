GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Almanya'da düzenlenecek Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Berlin)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapacak.

(Ankara/19.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ağustos ayı hizmet üretici fiyat endeksi ile dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.?

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Derviş Ali Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda perşembe günü İskoçya ekibi Rangers ile deplasmanda yapacakları maç öncesi Ibrox Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı takım, son antrenmanını statta yapacak.

(Glasgow/20.00/20.30)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu şampiyonunun belirleneceği 8'li final organizasyonu Yunanistan'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom, çeyrek finalde Fransa ekibi JDA Dijon ile karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.30)

4- Bahçeşehir Koleji, Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın JL Bourg en Bresse takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş mücadelesi 3 maçla tamamlanacak.

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Sorgun Belediyespor- Halkbank ve Fenerbahçe HDI Sigorta- İnegöl Belediyespor maçları yapılacak.

(Yozgat/16.00/İstanbul/18.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası Fenerbahçe Opet-Çan Gençlik Kalespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00)

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