Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.30)
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
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