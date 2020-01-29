Günün öne çıkan spor haberleri

Ergin Ataman: Kobe Bryant, lokavt döneminde Türkiye'de oynamak istiyordu

"Beşiktaş dönemimde Kobe Bryant ile her konuda anlaştık ancak ufak detaylardan dolayı transfer olmadı"

"Sayın Yıldırım Demirören ve Şeref Yalçın, Kobe ile her konuda anlaşmıştı"

"New York Times başyazarı beni aradı ve 'Şaka mı, gerçekten Bryant, Beşiktaş'ta mı oynayacak?' diye sordu"

"Kobe Bryant müthiş bir efsane. Türkiye'ye reklam filmi için geldiğinde bile antrenman yaptı. Kobe Bryant'ı hep gülerken görüyorsunuz"

"Cumhurbaşkanı'nın taziye mesajını görünce duygulandım"

"Bizim takımımız tam kadro olduğu zaman, Barcelona'yı deplasmanda yenecek güçteydi"

"Anadolu Efes 15 senedir, ben ise hiç Real Madrid deplasmanında kazanamamıştık"

"Dunston sakatlandığından beri, sanki Dunston'umuz varmış gibi Sertaç ve Pleiss ile yolumuza devam ettik"

"Oyuncular birbirlerinin yerini doldurabiliyorsa, benim yokluğumda da Yakup (Sekizkök) yerimi en iyi şekilde doldurur"

"Geçen sezon Larkin henüz forma girmeden de EuroLeague'de ilk dördün içindeydik"

"Herkes takım Larkin-Micic diyordu ama Micic 3-4 haftadır yok ve takım yine kazanmaya devam ediyor"

"Barcelona maçını kazanalım diye oyundan atılmadım"

"'12 sayıdan 6 sayıya düşmüş, bu maç gidiyor'a bir tepki için orada ben ikinci teknik faulü aldım"

"Türk antrenörlüğü, Avrupa'nın en üst seviyesinde"

"Avrupa basketbolunda bir lobi var; her yerde Sırp, Yunan ve İtalyan antrenörler"

"Final Four ve finalde hangi takımın oyuncuları daha iyi oynarsa o takım şampiyon olacak"

Ata SELÇUK - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, henüz 41 yaşındayken helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın NBA'deki lokavt döneminde Beşiktaş ile her konuda anlaştığını, Türkiye'de forma giymeyi istediğini ancak sponsorlardan dolayı bu transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ataman ayrıca, ABD'li yıldızın ve 13 yaşındaki kızının ölümünün çok acı olduğunu ve bu kaybı kelimelerle anlatmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Kobe Bryant'ın vefatı, Barcelona ile Real Madrid maçları ve Türk antrenörlerin Avrupa basketbolundaki yeri ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE REKLAM FİLMİ İÇİN GELDİĞİNDE BİLE ANTRENMAN YAPTI"

Geçen pazar günü yaşanan helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayata gözlerini yuman Kobe Bryant'ın ölümünün çok acı olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Tabii ki tüm dünya sporu için çok trajik bir son oldu Kobe Bryant efsanesinin bu şekilde son bulması. Dünyadaki yankılarına baktığımızda, oynarken nasıl büyük bir efsaneyse, vefat ettiği zaman da nasıl insanlar tarafından sevildiği ve nasıl bir efsane olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hepimiz için büyük bir şok. Hiç beklenmedik bir şekilde, kızını antrenmana götürürken, bir helikopter kazasında vefat etmiş olması çok acı. Kobe, müthiş bir basketbolcuydu. Ben basketbolla ilgilenmeye başladığım günden itibaren izlemekten keyif aldığım, herkesin izlemekten keyif aldığı, sporsever birçok insanın sabaha karşı uyanıp, Kobe Bryant'ın maçlarını izlediği bir oyuncu. Sadece basketbolcu olarak değil, bence dünya spor tarihinin, rahmetli birçok oyuncu var, Pele gibi, Cruyff gibi, müthiş bir efsane Bryant. Sadece basketbolculuğundan değil, çok iyi bir sporcu olması, çalışmayı çok sevmesi... Türk Hava Yolları'nın reklam filmi için geldiğinde Türkiye'ye, en star olduğu zamanda bile, 'Antrenman yapmak istiyorum ben' deyip, bizim kulübümüzün ona kapılarını açması ve gelip 2-3 saat tempolu antrenman yapması... Antrenman bittikten sonra onu izleyen altyapı oyuncularıyla maç yapması ve hareketlerini göstermesi... Bu denli efsane bir oyuncunun bu denli çalışkan ve mütevazı olması gerçekten takdire şayan. Kobe Bryant'ı hiç kavga ederken, tartışırken göremiyorsunuz. Hep gülerken görüyorsunuz. Sahada hep eğlenerek oynayan bir insan. Basketbolu bıraktıktan sonra maça gidiyor, LeBron James ile şakalaşıyor, taraftar ile şakalaşıyor. Kızının maçlarına gidip, küçük çocuklara taktik veriyor. Gerçekten çok mükemmel bir insan. Bu kadar genç bir yaşta, 41 yaşında vefat etti. Kızı 13 yaşında. Kelimelerle anlatmak çok zor" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ DÖNEMİMDE KOBE BRYANT İLE HER KONUDA ANLAŞTIK ANCAK UFAK DETAYLARDAN DOLAYI TRANSFER OLMADI"

Kobe Bryant'ın NBA'deki lokavt döneminde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığını ancak transferin ufak detaylardan dolayı olmadığını kaydeden deneyimli başantrenör, şöyle konuştu:

"Ben kendisiyle hiç tanışmadım fakat şunu hatırlıyorum: Beşiktaş dönemimde NBA'de lokavt olmuştu. Biz Deron Williams'ı transfer etmiştik. Sonrasında Kobe Bryant ile temasa geçmiştik, menajeriyle görüşmüştük. Kobe gelip Beşiktaş'ta oynamaya çok sıcak bakıyordu. Bu o dönemde çok yankı bulmuştu. New York Times'in başyazarı beni aramıştı, 'Şaka mı yapıyorsunuz, bu gerçek mi? Kobe Bryant, Beşiktaş'ta mı oynayacak?' dediğinde, 'Evet biz teklif ettik' dedim. O dönemde kulüp başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve şube sorumlumuz Şeref Yalçın, Los Angeles'a gittiler. Bizzat görüşme yaptılar. Aslında her şey de hazırdı, Kobe neredeyse gelip Beşiktaş'ta oynayacaktı. Ama onun sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili sıkıntılar çıktı. O gelip Türkiye'de oynamak istiyordu. Lokavtta yatmak yerine, o oynamak istiyordu. 3 gün Kobe'yle ve menajeriyle görüşme yaptılar Yıldırım Demirören ve Şeref Yalçın, Kobe ile her konuda anlaşmıştı. Ama sponsorluklardan dolayı olmadı. Bu da böyle anımsadığım bir anı. Allah rahmet eylesin, söyleyecek daha fazla bir şey bulamıyorum."

"CUMHURBAŞKANI'NIN TAZİYE MESAJINI GÖRÜNCE DUYGULANDIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kobe Bryant'ın vefatı üzerine taziye mesajı paylaşmasına değinen Ergin Ataman, "Dün sosyal medyayı biraz karıştırırken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Kobe Bryant için attığı taziye mesajını gördüm ve inanın duygulandım. Bu çok önemli bir şey. Diğer ülkelerin çoğundan ben böyle bir şey görmedim. Trump bile olay olduktan 2 saat sonra devreye girdi. Hatta başka konuyla ilgili bir tweet atmıştı ve altına tepkiler geldi, 'Kobe Bryant öldü, sen nasıl kendinle ilgili bir tweet atıyorsun' diye. Baktım ondan bir saat sonra taziye mesajı paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dünya sporunu bu kadar yakından takip etmesi ve böylesine önemli ve insani bir olayda devlet başkanı olarak bu mesajı paylaşması benim için çok önemli. Eminim ki dünya kamuoyu için de çok önemli. Aynı hassasiyeti, 1-1.5 ay önce Shane Larkin'in Türk Milli Takımı'nda oynaması için gösterdi. İnşallah hayırlısı olur" açıklamasını yaptı.

"BİZİM TAKIMIMIZ TAM KADRO OLDUĞU ZAMAN, BARCELONA'YI DEPLASMANDA YENECEK GÜÇTEYDİ"

Anadolu Efes ile üst üste Barcelona ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyetle çıkarak liderlik yolunda önemli bir adım attıklarının altını çizen Ergin Ataman; Micic ve Dunston gibi önemli isimler takımda olmamasına rağmen öğrencilerinin inanılmaz bir performans gösterdiğini söyledi. Ataman, Barcelona'yı yeneceklerine maç öncesinde inandığını dile getirerek, "Barcelona deplasmanına gittiğimiz zaman, oynadığımız 7 deplasmanın 6'sını kazanmıştık. Biz bir tek rakip sahada Panathinaikos'a kaybettik. Kazandığımız maçlar içinde çok büyük maçlar vardı. Onun için de Barcelona'ya giderken, farklı bir motivasyonla gittik. Sezonun ilk maçında Barcelona'ya burada kaybettik. Larkin ve Beaubois yoktu, Singleton katılalı 2 hafta olmuştu ve Moerman yoktu. Hazır değildik ve ben bunu söylemiştim sezon öncesinde. Nitekim düşündüğüm gibi oldu ve Barcelona bizi yenmişti. Fakat ben şuna inanıyordum; bizim takımımız tam kadro olduğu zaman Barcelona'yı orada yenecek güçteydi. Geçen sene bunu başarmıştık. En kritik maçta, play-off'ta Barcelona'yı 34 sayılık farkla yendik. Larkin ve Beaubois iyileşti fakat bu dönemde biz Dunston'u kaybettik ve maç öncesi Micic'i kaybettik. Dunston'un yokluğuna alışmıştı takım belki ama Micic'in Barcelona maçında oynayamayacağı maçtan 2 gün önce ortaya çıktı. Ona rağmen, takım müthiş bir performans ortaya koydu. Maça çok da iyi başladık, 10-12 sayılık farklar da yakaladık ama son periyotta büyük bir baskı vardı. Geçen sezon biz play-off'ta Barcelona'yı saf dışı bırakarak Final Four'a kalmıştık, onun da verdiği bir enerji vardı taraftarda, takımda. O enerjiden ve agresiflikten bir anda farklı kapatıp öne geçtiler. Son 5 dakikada ona rağmen takım harika bir reaksiyon verdi ve maçı kazandı" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ BULUNDUĞUMUZ SEVİYEYİ KORUMAK"

Real Madrid deplasmanında Anadolu Efes'in 15 senedir kazanamadığını hatırlatan Ataman, şunları söyledi:

"Barcelona maçının akabinde 2 hafta sonra Madrid'e gittik. Madrid'e giderken ben şunu söylemiştim; biz bu sezon İspanyol takımlarıyla deplasmanda oynadığımız 3 maçı da kazandık, sırada Real Madrid var. Biz bugüne kadar 15 yıldır, Anadolu Efes, Real Madrid'i Madrid'de yenememiş. Ben 20 yıldır EuroLeague'de antrenörlük yapıyorum ama hiç Madrid'de galibiyetim yok. Birçok salonda, Avrupa'nın birçok salonunda galibiyetim var ama Madrid'de yok. Bu kadar formdayken ve sezonun ilk maçında burada bizi Madrid'i çok farklı yendik. Şöyle bir baktığım zaman da, bizim takımın teknik olarak Real Madrid'e karşı ciddi bir üstünlüğünü görüyordum. O maça giderken de iddialı bir demeç verdim, 'Bir tek Madrid kaldığı yenemediğimiz, onu da yenmek istiyoruz' diye. Nitekim orada da gene müthiş bir oyun oynadık. Micic orada da yoktu. Dış sahada oynarken Micic ve Larkin'in olması çok önemli, biz onlarla oyunu kontrol eden bir takımız ama ona rağmen Beaubois'in, Simon'un özellikle Madrid maçında da Doğuş Balbay'ın müthiş bir katkısı oldu Campazzo'nun savunmasında. O maçı da kazanmayı başardık. Şu anda ciddi bir puan farkı yarattık, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü takımlarla ama sonuçta daha çok kritik maçlar var. Hedefimiz maç maç, bu bulunduğumuz seviyeyi korumak."

"PLEISS VE SERTAÇ, DUNSTON'UN YOKLUĞUNDA MÜTHİŞ İŞ YAPTILAR"

Real Madrid deplasmanında Dunston'un yokluğunda Tavares'in karşısında uzunlara büyük iş düşmesi nedeniyle maç öncesi Pleiss ve Sertaç Şanlı ile konuşup konuşmadığı ile ilgili gelen soruya Ergin Ataman, şu yanıtı verdi:

"Çok özel bir taktiğim yoksa ben oyuncuları yanıma çağırıp da onları motive edecek, 'Tavares var karşında' diye bir toplantı yapmıyorum. Oyuncuyu strese sokmamak için böyle bir toplantı yapmıyorum. Tibor Pleiss ve Sertaç, Dunston'un yokluğunda müthiş iş yaptılar ve onun yokluğunda bu galibiyetlerimizde sadece ikisi oynadılar. Tavares'in olup olmamasını biz hiç göze almadık. Biz tabi ki rakibi analiz ediyoruz ama benim için önemli olan takımımızın hem hücum hem de savunma felsefemizi her maç aynı şekilde sahaya yansıtabilmek. Biz, Sertaç ve Tibor'un Dunston'un yokluğunda antrenmanlardaki performanslarını ve çalışmalarını hep çok memnunduk. Biz Dunston'un 2-3 ay oynamayacağını bildiğimiz zaman da transfer piyasasına gidip, 'Dunston gibi bir atletik oyuncu 2-3 aylığına ya da sezon sonuna kadar bulur muyuz' diye bir düşüncemiz olmadı. Sanki Dunston varmış gibi takımda Sertaç ve Pleiss ile biz yolumuza devam ettik. Onlar da bunun karşılığını verdiler. Biz bunun karşılığını alamasaydık belki o zaman birtakım çarelere başvurabilirdik. Onlar da bu şansı iyi kullandılar. Tibor, Dunston varken de 15-16 dakika süre alıyordu. Sertaç'a ise 3'üncü uzun olduğu için süre gelmiyordu. Dunston'un yokluğunda Pleiss birinci uzunluğa çıktı ama Sertaç'ta çok güzel katkı verdiği için biz orayı çok güzel geçtik. Chris Singleton'un da zaman zaman taktiksel olarak 5 numara olabilecek olmasıyla biz orayı bu şekilde kapatmayı başardık."

"BARCELONA MAÇINI KAZANALIM DİYE OYUNDAN ATILMADIM"

Barcelona karşısında diskalifiye edilmesi ve yardımcı antrenör Yakup Sekizkök'ün maçı çok iyi yöneterek Anadolu Efes'in galibiyetinde rol oynamasına yönelik gelen soru üzerine ise Ataman, "Biz sistem takımıyız, tabii ki takımımızda çok iyi yıldız oyuncular var, onların katkıları ile biz buraya geliyoruz. Ama nasıl ki Micic sakatlandığı zaman onun yerini Beaubois, Simon, Doğuş doldurabiliyorsa ya da Dunston'un yokluğunu Sertaç ve Pleiss doldurabiliyorsa benim yokluğumda da benim yardımcım Yakup benim yerimi en iyi şekilde doldurur. Yakup o gün hasta ise Tomislav (Mijatovic) orayı doldurur. Biz sonuçta bir ekip çalışması yapıyoruz. Tabii ki başantrenörler burada işin vitrininde; takım olarak bakacak olursak bugün herkes Shane Larkin'i konuşuyor ama Larkin'in geçen sezonun başında oynamadığı maçları da kazandık. Geçen sezon Larkin henüz forma girmeden de EuroLeague'de ilk dördün içindeydik. Herkes takım Larkin-Micic diyordu ama Micic 3-4 haftadır yok ama takım yine kazanmaya devam ediyor. Bu bizim için de geçerli. Ben hasta da olabilirim, oyundan da atılabilirim. Şurada bir yanlış anlaşılma olmuş; Barcelona maçını kazanalım diye oyundan atılmadım. Ben birinci teknik faulü almıştım ve maçın son 5 dakikasında özellikle çok yoğun bir baskı vardı. Hakemlerin bu yoğun baskıdan etkilendiğini hissettiğim için o an bir şeyler yapma gereğini düşündüm hem hakemler üzerinde, hem de kendi takımım üzerinde. '12 sayıdan maç 6 sayıya düşmüş bu maç gidiyor'a bir tepki için orada ben ikinci teknik faulü aldım. Sonuçta ben son 5 dakika teknik faulü aldım ve diskalifiye oldum, takım maçı kazandı. Maçı kaybedebilirdik de. Orada bir momentum değiştirmem gerekiyordu. Onun için de hakemler üzerinde böyle bir baskı yapmam gerekti. Onlar da bu baskıyı teknik faulle cezalandırdılar ve ben saha dışında kaldım. Ondan sonraki periyotta Yakup hoca ne hissettiyse, gereken neyse onu yaptı ve maçı kazandık" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK ANTRENÖRLÜĞÜ, AVRUPA'NIN EN ÜST SEVİYESİNDE"

Türk antrenörlerin Avrupa'da en üst seviyede olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye'de çok değerli antrenörler var. Bugün Türk antrenörlüğü, Avrupa'nın en üst seviyesinde. Ama maalesef Avrupa basketbolunda bir lobi var; her yerde Sırp, Yunan ve İtalyan antrenörler. Ama biz kendi kendimizi bile çekemez durumundayız. İnşallah bunları zaman içerisinde aşacağız. Ben başta Yakup hoca olmak üzere ve tüm teknik ekibime son derece güveniyorum. Bazen antrenmanlarda hasta olduğum oluyor ya da yönetim kurulu toplantısı oluyor. Benim yaptıracağım antrenmanın aynısını, hatta bazen çok daha iyisini Yakup ve teknik ekip yaptırıyor" dedi.

GELENEKSEL BASKETBOLDAN, MODERN BASKETBOLA GEÇİŞ

EuroLeague'de özellikle bu sezon takımların daha tempolu ve şut üzerine basketbol oynamasıyla, geleneksel basketbolu kıyaslayan Ergin Ataman, "Bu oyun, oyuncuların kalitesine bağlı. Biz bugün bu basketbolu niye oynuyoruz, çünkü kadromuzda Larkin, Micic ve Beaubois gibi çok hızlı oyuncularımız var. 4 numaralarda şutör oyuncularımız var ve buna uygun bir kadromuz var. Çok üst düzey oyuncularımız var, bunların başında tabii ki Larkin geliyor. Bu basketbolu oynamamızda Larkin'in çok önemli bir özelliği var. Bu basketbol bizi şampiyon yapacak diye bir şey yok. Geçen sene olamadık, finalde CSKA Moskova'ya kaybettik. Ama tabii kaybederken orada bizi yenen CSKA Moskova'nın tecrübesi, sürekli dörtlü final oynaması, Itoudis'un becerisi tabii ki önemli. Orada da bir Clyburn vardı. Biz elimizdeki kadrolara yön veren hocalarız; sonucu belirleyen oyuncular oluyor. Final Four ve finalde hangi takımın oyuncuları daha iyi oynarsa o takım şampiyon olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ergin Ataman'ın açıklamaları

DGS KODU: 200129084

DGS KODU: 200129087

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Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi

İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini fesih etti.

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Fenerbahçeli futbolculardan Elazığ'da göçük altından çıkarılan Emir'e destek

İSTANBUL, - Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından göçük altından çıkarılan 12 yaşındaki Mehmet Emir Çiçek'e Fenerbahçeli futbolculardan destek geldi.

Sarı lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır, hastanede tedavi gören Emir ile görüntülü konuşma gerçekleştirirken takımın diğer oyuncuları da konuşmaya dahil oldu. Milli kalecinin, Emir ile görüşmesine daha sonra Fenerbahçeli futbolcular Zanka, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar da katılırken ortaya güzel görüntüler çıktı. Altay Bayındır ayrıca Mehmet Emir Çiçek'e imzalı forma göndereceğini söyledi, tedavisinin ardından da İstanbul'a davet ederek tesislerde misafir edeceğinin sözünü verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Görüntülü konuşmadan detaylar

DGS KODU: 200129048

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Trabzon'daki dev randevu hem zirve hem de gol krallığı yarışına sahne olacak

Tolga SAĞLAM/ TRABZON, - Süper Lig'in 20'nci haftasında hem zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe, hem de gol krallığında yarışan iki takımın forvet oyuncuları Alexander Sörloth ile Vedat Muriç karşı karşıya gelecek.

19'uncu haftası tamamlanan Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, Fenerbahçe 37 puanla ikinci, bir maçı eksik Trabzonspor ise haftayı 35 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Sivasspor'un Çaykur Rizespor karşısında iki puan kaybetmesiyle birlikte zirve yarışı daha da kızışırken, 20'nci haftada Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında galibiyet iki takım için de daha önemli bir hale geldi. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem rakipleriyle puan farkını açmayı hem de zirve ile aradaki puan farkını eritmeyi arzuluyor.

BİR YANDA 3 PUAN DİĞER YANDA KRALLIK YARIŞI

Şampiyonluk yarışının iddialı iki ekibi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma, Süper Lig'de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Bordo-mavili takımda 15 golle şu anda Süper Lig'in en golcü oyuncusu konumunda bulunan Alexander Sörloth ile 12 golü bulunan Fenerbahçeli Vedat Muriç, bu karşılaşmada hem takımlarının yine en büyük gol silahları olacak, hem de krallık yarışını sürdürecek.

ÇİMŞİR, 'ÖNDE BASKI' İSTİYOR

Öte yandan, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de Fenerbahçe maçı öncesi işleri sıkı tutuyor. Antrenmanlarda yapılan çalışmalar sırasında oyuncularından önde baskı yapmalarını isteyen Çimşir, "Topu kaptırdıktan sonra çabuk tepki verin. Anında reaksiyon gösterin. Önde baskı yaparak yeniden topu bize kazandırmaya çalışın. Rakibi beklemeyin" şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık

İSTANBUL, - Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20'nci haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

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Lider Sivasspor hiç penaltı kullanmadı

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, - Süper Lig'in 19'uncu haftası geride kalırken bu süre boyunca oynanan maçlarda 64 penaltı kararı verildi. Fenerbahçe ve Galatasaray 7'şer kez penaltı kazanırken, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor ise henüz beyaz noktayı görmedi.

Süper Lig'de 19 haftadaki müsabakalarda hakemler 64 kez penaltı noktasını gösterdi. Ligde lehine en fazla penaltı verilen takımlar 7'şer penaltıyla Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. Fenerbahçe kazandığı 7 penaltının 5'ini gole çevirirken, Galatasaray ise 6 penaltıda gol buldu. Bu iki takımı ise 6'şar penaltı kazanan Trabzonspor ve Gaziantep FK takip etti.

Ligde 41 puanla lider olan Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor ise hiç beyaz noktanın başına gidemedi. Antalyaspor'un yeni transferi Makedon golcü Adis Jahovic ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'da oynadığı dönemde, takımının kazandığı 4 penaltıda da fileleri havalandırarak penaltıdan en çok gol atan oyuncu oldu. Yukatel Denizlispor'un Polonyalı eldiveni Adam Stachowiak ise takımı aleyhine verilen 5 penaltının 3'ünü kurtararak en çok penaltı kurtaran kaleci oldu.

Ligde aleyhinde en çok penaltı verilen takımlar ise 11'er penaltı ile Kasımpaşa ve Gaziantep FK oldu. Kasımpaşa aleyhine çalınan 11 penaltının 9'unda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Gaziantep FK aleyhinde çalınan penaltıların ise 8'i gol oldu. Bu iki takımı 9'ar penaltı ile Gençlerbirliği ve Kayserispor takip etti.

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Orhun Ene: 5 yılda geldiğimiz nokta mutluluk verici

GÜRKAN DURAL/ BURSA, - TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, altyapıdan gelen genç oyuncularla birlikte 5 yılda geldikleri bu seviyenin kendileri adına mutluluk verici olduğunu belirterek, "İyi bir takım olduk. Bunu saha sonuçlarıyla süsleyerek sonucunda basketbol tarihinde de kalıcı olmasını isteriz" dedi.

7Days EuroCup TOP16 turu 4'üncü hafta mücadelesinde sahasında İspanyol temsilcisi Joventut Badalona'yı 91-76'lık skorla mağlup ederek H Grubu'nda üçüncü galibiyetini alan TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Buralara gelene kadar çok zorluklar çektiklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "İlk defa sezonun başından beri elimizde sağlıklı ve birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu oluşmuş bir takım vardı sahada. Bu takım buraya gelene kadar çok zorluklar yaşadı. Çok sakat oyuncumuz vardı. Her şeyden önce EuroCup'ta bugüne kadar bu kadar sakat oyuncu ve 5 yabancı oyuncuyla mücadele vermiştik. Tabii bunların getirmiş olduğu olumsuz şeyler de var ama pozitif şeyler de var. Sakatlar olduğu zaman benchten gelen oyuncularımız sorumluluk aldılar, güven kazandılar" diye konuştu.

"MUHSİN İLE BERKAN, ROTASYONU RAHATLATTI"

Muhsin Yaşar ile Berkan Durmaz'ın son maçlarda ortaya koyduğu oyun ve takım içerisinde aldıkları sorumluluğun rotasyonlarını çok rahatlattığını dile getiren Ene, "Daha önce mecburen yorulan ve hata yapan oyuncuyu sahada tutmak zorunda kalıyorduk. Bu da bizim takımın kötü gözükmesine sebep oluyordu. Bu kadar sakat oyuncuyla o zaman mecburduk. Ama şimdi zaten Muhsin ve Devin Williams 5 numara pozisyonunda sezon başından beri katkı sağlıyorlar. Şimdi özellikle Rion Brown da geldikten sonra kısa rotasyonumuzda da oyun rahatladı. Oyuncular daha dinamik hale geldi" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR TAKIMIZ"

İyi bir takım olduklarını ve iç sahada oynadıkları bu oyunu deplasmanda da oynamaları gerektiğini ifade eden Ene, "Sadece kendi sahamızda değil deplasmanda da iyi basketbol oynamamız lazım. Badalona'yı deplasmanda da esasında yenebilecek durumdaydık. Fakat oyunun sonunu iyi oynayamadık. Üçüncü periyotta sertliğe karşı reaksiyon veremedik. Ama bugün bütün maçı iyi kontrol ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Mükemmel bir maç oynadılar. Kolay değil, biz şu anda 3 tane İspanyol takımıyla eşleştik. Üçünü de yendik. Eurocup'ın üst tarafa oynayan takımlarından biriyiz ancak en iyi kadrosu değiliz. Genç oyuncularımızla beraber 5 senede gelmiş olduğumuz noktada benim kendi adıma da mutluluk verici. İnşallah bunu aldığımız sonuçlarda da görürüz. Rotasyonda 10 oyuncumuzun oynayabileceği bir takımla ilk defa böyle bir şansımız oldu. İyi basketbol ile bunu süsleyerek sonucun basketbol tarihinde de kalıcı olmasını isteriz" ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'da

Barış GEZİCİ/ AKHİSAR, - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Yılmaz Vural'la sözleşme imzaladı. Alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Vural'ı ilçeye davet etti. Yönetim, Yılmaz Vural'la yaptığı görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek, "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.

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