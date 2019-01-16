Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

58 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Dikkat yarın son gün !

Ankara - İçişleri Bakanlığı, adres kaydı olmayan vatandaşları uyardı. Bakanlık açıklamasında, adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişinin, oy kullanabilmek için 17 Ocak saat 17.00'ye kadar ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.



Merkez Bankası faizi yüzde 24'te sabit tuttu

İstanbul - Merkez Bankası, 2019 yılı ilk toplantısında politika faizini sabit tuttu. Kurul; enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verdi.



Milletvekili Usta MHP'den ihraç edildi

Ankara - MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nı zedeleyici beyan ve açıklamaları dolayısıyla" partiden ihraç edildi.



Aybüke Öğretmen davasında karar

Batman - Batman'da Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İbrahim Tatlıses annesini son yolculuğuna uğurladı

İstanbul - İbrahim Tatlıses, hayatını kaybeden annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı. Zincirlikuyu Camii'ndeki cenazeye birçok ünlü isim katılırken ayakta durmakta güçlük çeken Tatlıses annesinin cenaze namazı kılındığı sırada minibüste bekletildi.

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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır, 23 yaralı

Sivas - Amasya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, Sivas-Kayseri karayolunun 40'ıncı kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır, 23 kişi yaralandı.



Otomobilden düştü mü yoksa atıldı mı ?

Minnesota - Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde bir çocuk otomobilden aşağı düştü. O anlarsa bir başka aracın kamerasına yansıdı.

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Bakıcı dehşeti gizli kameraya yansıdı

Pekin - Çin'in Hunan eyaletinde yaşanan bakıcı dehşeti, gizli kameraya yansıdı.

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Ozan Kabak gidiyor

İstanbul - Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Ozan Kabak, Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oluyor.



Abdullah Avcı'ya yeni sözleşme

İstanbul - Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, İstanbul, Güncel
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