Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Dikkat yarın son gün ! Ankara
- İçişleri Bakanlığı
, adres kaydı olmayan vatandaşları uyardı. Bakanlık açıklamasında, adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişinin, oy kullanabilmek için 17 Ocak saat 17.00'ye kadar ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.
… Merkez Bankası
faizi yüzde 24'te sabit tuttu İstanbul
- Merkez Bankası, 2019 yılı ilk toplantısında politika faizini sabit tuttu. Kurul; enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verdi.
… Milletvekili
Usta MHP
'den ihraç edildi
Ankara - MHP Samsun
Milletvekili Erhan Usta
, "Cumhur İttifakı'nı zedeleyici beyan ve açıklamaları dolayısıyla" partiden ihraç edildi.
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Aybüke Öğretmen davasında karar Batman
- Batman'da Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
… İbrahim Tatlıses
annesini son yolculuğuna uğurladı
İstanbul - İbrahim Tatlıses, hayatını kaybeden annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı. Zincirlikuyu
Camii'ndeki cenazeye birçok ünlü isim katılırken ayakta durmakta güçlük çeken Tatlıses annesinin cenaze namazı kılındığı sırada minibüste bekletildi.
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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır, 23 yaralı Sivas
- Amasya
'dan Kayseri
istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, Sivas-Kayseri karayolunun 40'ıncı kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır, 23 kişi yaralandı.
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Otomobilden düştü mü yoksa atıldı mı ?
Minnesota - Amerika Birleşik Devletleri
'nin Minnesota eyaletinde bir çocuk otomobilden aşağı düştü. O anlarsa bir başka aracın kamerasına yansıdı.
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Bakıcı dehşeti gizli kameraya yansıdı Pekin
- Çin
'in Hunan
eyaletinde yaşanan bakıcı dehşeti, gizli kameraya yansıdı.
... Ozan Kabak
gidiyor
İstanbul - Galatasaray
'ın genç defans oyuncusu Ozan Kabak, Almanya
'nın Stuttgart
takımına transfer oluyor.
… Abdullah Avcı
'ya yeni sözleşme
İstanbul - Medipol Başakşehir
, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatacak.
(İHA)