Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Bu millet o günlerin geri gelmesine izin vermeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ellerinden gelse Türkiye'yi yeniden siyasette kişiliksiz ekonomide 70 cent'e muhtaç, savunma sanayinde de tümüyle dışarıya bağımlı hale getirecekler. Ama bu millet bir daha o sefalet günlerinin geri gelmesine asla izin vermeyecek" dedi.

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ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı.

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Halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi. Otoparka dalarak araçlara çarpan otobüs, sürüklediği araçlarla birlikte ana yola indi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Çavuşoğlu'dan, Yunanistan Dışişleri Bakanına FETÖ çıkışı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 FETÖ'cü askerin Yunanistan'da olmasıyla ilgili, "Kimin darbeci olduğunu bilemeyiz diyorsun ama askeri kıyafet içindeki 8 hain askeri helikopter ile ülkenize kaçmıştır. Hükümetiniz de bunu kabul etmiştir. Bunların iadesi mümkündü. Helikopter Türkiye'ye gönderildi ama bu şahıslar orada kaldı. Bu iş mahkemeye bırakılmadan, darbeden çok çekmiş Yunanistan'ın bunların iade etmeleri gerekiyor" dedi.

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Haluk Levent'ten lösemi hastalarına destek konseri

Haluk Levent, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin'e ve tüm lösemi hastalarına destek için dün İzmir'de konser verdi. Vatandaşlar konser alanında bulunan Kızılay kan aracında kök hücre bağışında bulunduktan sonra Haluk Levent'in sevilen şarkılarını dinledi.

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Şelaleye metreler kala...

Antalya'da Düden Çayında rafting yapmak isteyen bir grup, şelaleye metreler kala suyun şiddetiyle sürüklenince çayın ortasında güvenlik amaçlı kurulan demir bariyerler sayesinde kurtarıldı. Korku dolu anlar yaşayan raftingcilerin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:01 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Yunanistan, Güncel
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