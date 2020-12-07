Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

07.12.2020 17:37

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk başladı.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk başladı. Toplu taşıma araçlarına binmek için bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı o anlar kameraya yansıdı.

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"Çin'e gitmek üzere hareket eden trenimiz Kayseri'ye ulaşmak üzere"

Sakarya'da TÜRASAŞ tesislerinde yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanarak üretimi tamamlanan hızlı trenin tesisinde incelemelerde bulunan ve demir yolları sektöründe büyük gelişme olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "42 konteynerlik trenimizi Çin'e uğurladık." dedi. Öte yandan, trenin şu sıralar Sivas'a ulaşmak üzere olduğu da bildirildi.

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Avrupa'nın en büyüğü, pandemide de durmadı

Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı, pandemide durmadı. Kapıkule'de, 2020 yılı verilerine göre an itibariyle toplam 641 bin 305 tır aracına giriş çıkış işlemi yapıldı.

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Arnavutköy'de taş ocağında göçük: 2 ölü

Arnavutköy'de taş ocağında yaşanan göçükte iki işçi hayatını kaybetti.

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İsrail güçleri Filistin mülteci kamplara baskın düzenledi: 8 yaralı

İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlerin kaldığı kamplara düzenlediği baskında 8 Filistinli yaralandı.

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Ermeni işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyünde yol çalışmaları başladı

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter iline bağlı Sugovuşan köyünde yol yapımı çalışmalarına başlandı.

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Dünya gündemi; İran ve Irak'ta şiddetli yağış etkili oldu, Rusya'da ise bir havai fişek fabrikasında yangın çıktı.

Rusya'da bir havai fişek fabrikasında yangın çıktı. İran'ı da sel vurdu. Irak'ın Um Kasr Limanı'na giden demir yüklü gemi Khor Abdullah Kanalı'nda battı.

-İHA-

Günün özeti

Toplu Taşıma, İstanbul, Kayseri, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

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