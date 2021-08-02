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Güvenlik güçleri temmuzda 137 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Güvenlik güçleri temmuzda 137 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

02.08.2021 12:00
Güvenlik güçleri temmuzda 137 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, System.String[]

Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik, temmuzda yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 137 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik, temmuzda yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 137 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle devam ediyor.

Gece gündüz, yağmur çamur demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, eli kanlı terör örgütüne temmuzda da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, temmuzda yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında, 137 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik temmuzda birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 186 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 40'ı tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bu yıl ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubu sayısı, 28 Temmuz itibarıyla 114'e yükseldi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Kahraman güvenlik güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz'da bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda 2 Mehmetçiği şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarda, 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, 29 Temmuzda MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve 2009'da Ağrı'dan örgüte katıldıktan sonra Tendürek Dağı kırsalından Irak'ın kuzeyine geçtiği belirlenen terörist Demir'in, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Kandil'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, 2014'te Suriye'ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil'de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2014'te Ziraat Bankasının para nakil aracını soyan ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan aranan S.T. isimli terörist, eylem için geldiği Van'da güvenlik güçlerince yakalandı. Kamu kurumları ve görevlilerine yönelik eylem arayışında olduğu belirlenen terörist, 10 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütüne hava harekatıyla ağır darbe vuruldu

TSK tarafından 30 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde bulunan ve teröristlerce kullanılan hedeflere yönelik hava harekatıyla, barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilerek, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu.

MİT'in, terör örgütü tarafından Irak'tan Türkiye'ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal ettiklerini belirleyerek takibe aldığı Barış Soydan ve Emrah Yıldızer adlı PKK'nın "sözde sabotaj uzmanı" 2 terörist, 16 Temmuz'da Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.

Eren-15 Operasyonu kapsamında, 22 Temmuz'da Ağrı'nın Patnos ilçesi Kartevin Dağı bölgesinde İHA- SİHA destekli operasyonda, aralarında PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde "Erzurum eyalet sorumlusunun" da yer aldığı 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı Hakan Ateş, MİT tarafından 26 Temmuz'da etkisizleştirildi. Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, bölücü örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu öğrenildi.

Terörist eylemler güvenlik güçlerince önlendi

Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu terörist H.H.C, Ankara'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalandı. PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içinde eğitim aldığı belirlenen teröristin üzerinde, bombalı düzeneklere bağlanmaya hazır cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında H.H.C'nin de bulunduğu 3 kişi, 1 Temmuz'da tutuklandı.

Mardin'de ise bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu, 30 Temmuz'da yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı.

Güvenlik güçleri, Terörist, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güvenlik güçleri temmuzda 137 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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