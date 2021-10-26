AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Düzce'de anaokulu açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Hamdolsun Cumhuriyetimiz 100. yılına geldi. Ülkemizde çok şey değişti. Bugün artık memleketimizin her köşesinde eğitim yuvalarımız var, üniversitelerimiz var." dedi.

Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın öncülüğünü yaptığı, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığınca yürütülen "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Düzce'de yapımı tamamlanan Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunun açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Yıldırım, anaokulunun yapımını üstlenen bağışçılara ve Türk Kızılaya teşekkür etti.

Amaçlarının çocuklara ve gençlere daha iyi bir gelecek sağlamak olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Biz onlar kadar şanslı değildik, bizden öncekiler de bizler kadar şanslı değildi. Hamdolsun Cumhuriyetimiz 100. yılına geldi. Ülkemizde çok şey değişti. Bugün artık memleketimizin her köşesinde eğitim yuvalarımız var, üniversitelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'nin büyük bir eğitim ordusu bulunduğunu, bunun da en büyük güç ve kaynak olduğunu söyledi.

Eğitimin birinci ve en öncelikli hedefleri olduğuna işaret eden Yıldırım, "2002 yılında iktidara geldiğimizde eğitim bütçemiz genel bütçe içerisinde ilk üç sırada bile değildi. Bugün eğitim bütçemiz hamdolsun toplam bütçe içerisinde birinci sıraya oturdu." diye konuştu.

Yıldırım, amaçlarının insanlara hizmet etmek, onların yüzünü güldürmek ve konforunu artırmak olduğunu vurgulayarak, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Eğitim alanında yapılan yatırımların meyvelerini aldıklarını, geçmiş yıllarla kıyaslama bile yapılamayacak seviye ulaşıldığını anlatan Yıldırım, eğitim alanında yürütülen çalışma ve hedeflerden bahsetti.

Yıldırım, eğitim alanında yatırımların sadece devlet eliyle olmadığını, büyük kısmının hayırseverler ve bağışçıların büyük katkılarıyla gerçekleştiğini dile getirerek, "Millet-devlet kaynaşmasıyla bugünlere geldik, bu güzel eserleri meydan getirdik. Her şey geleceğimiz ve yavrularımız için, daha eğitimli daha kalkınmış daha ferah bir ülke için." dedi.

"Eğitim yatırımları bizler için çok önemli"

Programa katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de eğitimci ve eğitime gönül veren bir aileden geldiğini söyledi.

Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılay ve bağışçılara hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Keşir, "Düzce göç alan bir kent. Türkiye'nin en genç şehri ama hızla büyüyor. Nüfusumuz hızla artıyor ve eğitim yatırımları bizler için çok önemli. 5 yıl önce Düzce, anasınıfı öğrenci sıralamasında 58'inci sıradaydı, yapılan yatırımlar, Cumhurbaşkanımız ve değerli büyüklerimizin destekleriyle şu anda Türkiye'de 5'inci sırada. 1999'da yaşanan 2 büyük depremde eğitim kurumlarının yüzde 80'i yıkılmış bir şehirdi burası. Gelinen seviye mutluluk verici." şeklinde konuştu.

Daha sonra, Vali Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Semiha Yıldırım ve davetliler kurdele keserek anaokulunu hizmete açtı.

Anaokulunda öğrencilerle buluşan Yıldırım ve eşi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, okul bahçesine fidan dikti.