Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum müdürleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Vali Öner, törende gazi ve şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.

Erzincan

Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Ayrıca bayram dolayısıyla kentte "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde başlayan yarışta 96 sporcu, 1000 metrelik parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller verildi.