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Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi - Son Dakika

Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi

29.10.2021 13:20
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi

ESKİŞEHİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamalarında 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları uçuş yaptı.

ESKİŞEHİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamalarında 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları uçuş yaptı. Törende 'Türk milletinin cesur kartalları' renilerek anons edilen Türk Yıldızları'nın uçuşu ilgiyle izlendi.

Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünde Eskişehir Valiliği tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde tören düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir Valisi Ayyıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin içte ve dışta düşmanları olduğunu ifade ederek, "Bu hain terör örgütlerini maşa olarak kullanarak aziz milletimize diz çöktürmeye çalışanlara en güzel cevabı yine milletimiz vermektedir. Türk milleti dün Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vatan sevgisi ve iman gücüyle yeni destanlar yazmaya devam etmektedir. 15 Temmuz'da, büyüklüğüne ve saygınlığına yaraşır biçimde hareket eden, tarihimizin gurur dolu sayfalarına bir yenisini ekleyen aziz milletimizin bu cesareti ve kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Dik ve asil duruşuyla asaletini gösteren aziz milletimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum.  Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam etmeliyiz" dedi.TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİNİ KAYDETMEYE ÇALIŞTILAR

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları, kutlama programının yapıldığı Atatürk Bulvarı üzerinde selamlama uçuşu yaptı. Törende 'Türk milletinin cesur kartalları' diye anons edilen Türk Yıldızları'nın uçuşu ilgiyle izlendi. Kutlamalara ellerinde Türk bayraklarıyla katılanlar gösteriyi cep telefonlarına kaydetmeye çalıştı. Konuşma ve halk oyunları gösterisinin ardından kutlamalar resmi geçitle sona erdi.


Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi
Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi

Türk Hava Kuvvetleri, Türk Yıldızları, Eskişehir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki kutlamalarda Türk Yıldızları gösterisi - Son Dakika


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