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Eylül ayı trafik verileri açıklandı - Son Dakika

Eylül ayı trafik verileri açıklandı

15.10.2021 13:35
Eylül ayı trafik verileri açıklandı

TÜİK 2021 Eylül dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı.

TÜİK 2021 Eylül dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 9 ayda bin 596 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu.

Erzurum Eylül ayı trafik verileri açıklandı

TÜİK 2021 Eylül dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 9 ayda bin 596 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sayısında 4, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3'üncü sırada yer aldı.

Erzurum'da 16 Kişi Yaşamını Yitirdi

Erzurum'da bu yılın 9 ayında 16 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde Ocak - Eylül ayları toplamında meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12.15, ülke toplamında ise yüzde 0,64'lük oran oluşturdu.

Erzurum Ocak - Eylül Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Eylül ayında 127 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 212 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 213 kişi yaralandı. İlde Ocak - Eylül ayları kapsamında ise 877 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, bin 596 da maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 16 kişi yaşamını kaybetti, bin 542 kişi ise yaralandı.

Doğu Anadolu Ocak - Eylül Verileri

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 9 ayında 7 bin 216 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 8 bin 927 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 125 kişi yaşamına veda etti, 12 bin 644 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 5,30'luk oran gösterdi.

Erzurum'un Oransal Verileri

Erzurum'da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 12,15'lik oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 17,87, ölüm sayısı yüzde 12,8, yaralı sayısı ise yüzde 12,19'luk oran verdi. Erzurum'da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 00,89'luk oran oluşturdu.

9 Aylık Bölge İlleri Kaza Dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Ocak - Eylül 2021 sonuçları itibariyle Ağrı'da 484, Bingöl'de 430, Bitlis'te 484, Elazığ'da 808, Erzincan'da 573, Erzurum'da 877, Hakkari'de 211, Kars'ta 219, Malatya'da bin 281, Muş'ta 331, Tunceli'de 131, Van'da bin 38, Ardahan'da 110, Iğdır'da 239 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı

Erzurum, Elazığ, Malatya ve Van bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak - Eylül ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 6, Bingöl'de 8, Bitlis'te 9, Elazığ'da 17, Erzurum'da 16, Erzincan'da 11, Hakkari'de 2, Malatya'da 24, Muş'ta 1, Tunceli'de 4, Van'da 23, Iğdır'da 3 kazazede yaşamını yitirdi.

9 Aylık Bölge İlleri Yaralı Sayısı

Bu yılın 9 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da 883, Bingöl'de 706, Bitlis'te 876, Elazığ'da bin 434, Erzincan'da 990, Erzurum'da bin 542, Hakkari'de 379, Kars'ta 351, Malatya'da 2 bin 145, Muş'ta 620, Tunceli'de 236, Van'da bin 891, Ardahan'da 213 ve Iğdır'da ise 378 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Eylül ayı trafik verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzurum, Vefat, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eylül ayı trafik verileri açıklandı - Son Dakika


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