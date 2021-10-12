Üye Girişi
İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı - Son Dakika

İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı

12.10.2021 19:11

- İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı ABD'nin Colorado eyaletinde 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyiğin yerinin tespit edilerek kurtarıldığı duyuruldu.

- İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı

COLORADO - ABD'nin Colorado eyaletinde 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyiğin yerinin tespit edilerek kurtarıldığı duyuruldu.

ABD'de Colorado Parkları ve Yaban Hayatı yetkilileri, 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan bir geyiğin nihayet bulunduğunu ve lastikten kurtarıldığını açıkladı. Kurtarma çalışmasında ilk önce geyiğin boynundaki lastik kesilmeye çalışıldı, ancak içindeki çelikten dolayı bu yöntem mümkün olmadı. Boynuzlarının kesilmesine karar verilen geyik, uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi ve lastikten kurtarıldı. Görevliler, lastiğin içinin kirle dolu olduğunu ve hayvan için ağırlık oluşturduğunu belirtti. Kurtarmaya katılan Scott Murdoch, "Çıkarmak çok zordu" diyerek sadece geyiğin boynunda küçük bir yara ile tüy kaybı olduğunu ifade etti. Murdoch, geyiğin "şaşırtıcı derecede iyi" durumda olduğunu söyledi.

Kurtarma işlemi, görevlilerin 1 hafta içinde yaptıkları 4. deneme oldu. Geyiği sakinleştirmeye yönelik önceki girişimler, vahşi yaşam görevlilerinin yeterince yanına yaklaşamaması ve diğer geyiklerin yakınlarda olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

2019 yılında fark edildi

Yaban hayatı görevlileri, boynunda lastik olan geyiği ilk olarak Temmuz 2019'da yaban keçisine yönelik nüfus araştırması yaparken fark etti. 270 kilogram ağırlığındaki geyiğin daha sonra Park County ile Jefferson County arasında birkaç kez dolaşırken görüldüğü, ancak kış aylarında uzun süre ortadan kaybolduğu ifade edildi. Lastiğin geyiğin boynuna nasıl geçtiği ise bilinmiyor.

İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı
İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı
İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı
İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Colorado, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi 18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış 18:44 Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da 18:33 La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da
5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı 17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım 17:47 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun 17:29 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum 16:50 Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı 15:37 Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı

Son Dakika Haberleri
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
18:32 La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da
17:59 Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı
17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
17:48 Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
17:46 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım
17:35 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
17:28 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak         
19:11
Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu? Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?         
18:45
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı         
17:59
Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama         
17:49
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu         
17:24
Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü         
15:39
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı         
14:38
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 19:16:23. #1.11#
SON DAKİKA: İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement