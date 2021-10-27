İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik yavaş seyrediyor. İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Toplu ulaşımda özellikle Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Mecidiyeköy gibi aktarma notlarında yolcu yoğunluğu artıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik yoğunluğu yaşanırken, Kartal ve Maltepe'de trafik akıcı seyrediyor. Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru yaşanan trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

TEM otoyolunda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne doğru Kavacık ile Altunizade de yoğunluk artıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte FSM'de oluşan trafik, TEM Ataşehir ayrımına kadar etkili oluyor. Köprüdeki yoğunluk nedeniyle Kavacık bağlantısında uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade bağlantısında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. FSM'de, Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte ise yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü çıkışında, TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor.

Mecidiyeköy Meydanı'ndan D-100 kara yolu ve TEM bağlantı yolları istikametlerinde trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

Bayrampaşa, Esenler ve Bağcılar'da D-100 kara yolu ile TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu artıyor.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.