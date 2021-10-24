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Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı - Son Dakika

Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı

24.10.2021 09:40

İstanbul'da Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı.

İstanbul'da Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı.

Derneğinin açılışı için Bahçelievler'de düzenlenen program, İstiklal Marşı ve Türkmenistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği Başkanı Yesugay Aksakal, Türkiye ve Türkmenistan'ın ortak tarihi kökleri, kültürel, ekonomik ve sosyal bağları olduğunu söyledi.

Derneği neden açtıklarına değinen Aksakal, "Türkiye ve Türkmenistan arasındaki dostluk, yardımlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülkenin bölgelerinde ve dünyada ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilen, küresel rekabet gücüne sahip, dünyanın başlıca yatırım, finans, araştırma, geliştirme, bilim ve kültür merkezlerinden biri haline gelme hedeflerine katkıda bulunabilmek amacıyla 26 Ağustos 2021 tarihinde 'Türkmenistan Dostluk, Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği'ni kurduk." diye konuştu.

Aksakal, günümüzde Türkmenistan Türkleri için kullanılan 'Türkmen' kelimesinin ilk defa 11. yüzyılın başında Kaşgarlı Mahmut'un kullandığını söyledi.

Diğer Türk grupları gibi uzun yıllar göçebe bir yaşam süren Türkmenlerin, Oğuz koluna mensup Türk boylarından olduğunu dile getiren Aksakal, "Türkmenlerin aktif şekilde tarih sahnesine çıkmaları bazı Oğuz soylarının İslamiyet'i kabul etiği zamana rastlar." dedi.

Aksakal, Türkmenistan'ın kuruluşu hakkında bilgi verdikten sonra, "Bugün Türkmenler, Türkmenistan dışında İran ve Afganistan'ın kuzeyinde, Özbekistan'da, Kafkasya'nın kuzeyinde bulunan Stavropol bölgesinde ve Türkiye'de yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Artık o dönemler geride kaldı"

Yıllar boyunca uzak coğrafyalarda, farklı etkenler nedeniyle Türkiye ve Türkmenistan'ın birbirinden uzak kaldığına değinen Aksakal, şunları kaydetti:

"Artık o dönemler geride kaldı. Özellikle kardeş ülke Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazandığı, 1991 yılından sonra iki ülke arasındaki bağların yeniden güçlendirilmesi hız kazandı. Kardeş Türkmenistan, 90'lı yıllardan günümüze kadar, takip ettiği daimi tarafsızlık siyasetiyle, her zaman barışın tarafında olmuş, dış yardım almadan, ekonomisini kendi ayakları üzerinde tutmayı başarmış, ülkenin yeni baştan imarı ve kalkınmasında, milyarlarca dolarlık projeleri, pek çok Türk firmasına emanet etmiştir."

Türkmenistan Halk Oyunları, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yılı için hazırlanan sinevizyon gösterimi ve Selim Bölükbaşı konserinin ardından program sona erdi.

Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği'nin açılışına AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcı Kenan Gültürk, futbolcu Arda Turan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın İstanbul Konsolosları, çeşitli sivil toplum kuruluşu yöneticileri, farklı şehirlerden gelen Türkmen öğrenciler ve birçok dernek üyesi katıldı.

Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı
Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı
Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı
Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı
Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı

Togo Cumhuriyeti, Türkmenistan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı - Son Dakika


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