Manisa Demirci'ye müjde - Son Dakika

İklimi ve toprak yapısıyla son yıllarda özellikle meyvecilik alanındaki yatırımlarla dikkat çeken Manisa Demirci, Durhasan Barajı'na önümüzdeki yıl kavuşuyor. Baraj, hava şartları uygun olursa yeni yıla su tutmuş olarak girecek, 2022 yaz sulama sezonundan itibaren tarlalara can suyu vermeye başlayacak.

Heyelan riski yok edildi

Bölge üreticisine müjdeli haberi veren DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "4 yıl önce aşırı yağışlar ve toprak yapısı nedeniyle Durhasan Barajı'nın sağ sahilinde ciddi bir heyelan riski oluştu. Dolusavakta da deformasyon vardı. Barajın gövdesini tehlikeye atmamak adına sağ sahilde iyileştirme çalışmalarına başladık. Bu süreçte yaklaşık 150 bin m3 gevşek malzeme kazısı yaptık ve heyelan riskini minimize ettik. Dolusavak inşaatını 2 ay içerisinde tamamlayıp, yeni yıla barajda su tutmuş olarak girmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Üretici yılda 4 milyon 550 bin lira daha fazla kazanacak

Durhasan Barajı'nın sulama şebekesinin hazır olduğunu kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 2022 yaz sulama sezonundan itibaren barajdan tarlalara su vermeyi amaçladıklarını açıkladı.Birol Çınar " Hedefimiz 2022 yaz sulama sezonunda Demirci'deki 1870 dekar araziye borulu basınçlı sistemle su verebilmek. Böylece bölgedeki sulama maliyetleri azalacak, dekar başına verim artacak. Ayrıca modern sulama sayesinde ürün çeşitliliği de çoğalacak Demircili üretici 2022 yazından itibaren yılda ortalama 4 milyon 550 bin lira(2021 yılı rakamlarıyla) daha fazla kazanacak" diye konuştu.

1870 dekar araziye can suyu verecek

Demirci Kocadere üzerine inşa edilen Durhasan Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde inşa edildi.Gövde yüksekliği temelden 34 metre olan baraj, 990 bin m3 su tutma kapasitesine sahip olacak ve 1870 dekar araziye can suyu verecek.