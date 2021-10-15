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Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı

15.10.2021 08:24
Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi B Salonunda İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Karayolları 13. Bölge Müdürü Salih Cengiz, İlbank A.Ş. İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürü Hacer Eke, TEİAŞ 21. Bölge Müdürü Özkan Çetin, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner,İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Adem Okumuş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve İl Müdürleri katıldı.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza hızlı, etkin, kaliteli bir şekilde sunulması ve kaynakların verimli kullanılmasına özen gösterilmesinin temel ilkeler olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımlarına bakıldığında; 2021 Eylül sonu itibariyle, yürütülen yatırımların proje tutarının 7 Milyar TL'yi geçtiğini söyledi.

İlimizde; Tarım ve Orman Bakanlığımız DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün Aşağı Dalaman, Girme, Yukarı Eşen baraj ve sulama Projeleri; Ulaştırma Bakanlığımız Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün Yatağan-Milas-Bodrum, Muğla- Denizli yolları; Milli Eğitim Bakanlığımızın ilk, orta ve yükseköğrenim seviyelerinde altyapı ve derslik inşaatları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurt ve gençlik merkezi yapım çalışmaları; Sağlık Bakanlığımızın Bodrum, Marmaris ve Seydikemer Devlet Hastaneleri önemli yatırımlar olarak öne çıktığını belirten Vali Orhan Tavlı2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 11 Milyon TL hibe verildiğini açıkladı

Seydikemer'e ve İlmize üretim ve istihdam anlamında büyük katkı yapması beklenen, Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, projenin kısa sürede hayata geçirilmesi planlandığını belirten Vali Orhan Tavlı, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 10 Milyon TL bütçeli, yüksek katma değere sahip Apiterapik ürünlerin üretimi ve işlenmesinin amaçlandığını, Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Projesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini, Ayrıca 2021 yılında İl genelinde, çeşitli projelere 20 Milyon TL destek sağlandığını ifade etti.

İlimizde yükseköğrenim düzeyinde artan yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla 1500 Erkek, 524 kız öğrenci olmak üzere 2024 kişilik öğrenci yurdunun 7 Ekim'de hizmete açıldığını, aralık ayında da 2024 kişilik kız öğrenci yurdunun hizmete açılacağını söyleyen Vali Orhan Tavlı, Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan ilimizi ziyaret eden turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %50 artış olduğunu, Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirtti

İlimizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sunan herkese teşekkür eden Vali Orhan Tavlı "Koronavirüs salgını ile mücadelede Muğla'nın en üstte yer alması geleceğe dair umutlarımızı yeşertirken,toplumsal bağışıklığa ulaşana kadar bu konuda rehavete kapılmadan tüm vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı

Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Orhan Tavlı, Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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