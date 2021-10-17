Ordu'da yapılan "AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" sona erdi - Son Dakika

Ordu, Amasya , Ardahan , Artvin , Bartın , Bayburt , Çorum , Erzincan , Giresun , Gümüşhane , Karabük , Kastamonu , Rize , Samsun , Sinop , Sivas , Tokat , Trabzon , Yozgat ve Zonguldak 'tan gelen belediye başkanlarının katıldığı toplantı, değerlendirme ve kapanış oturumuyla sona erdi.

Boztepe 'deki bir otelde düzenlenen programın üçüncü ve son günü, "İstişare ve Müzakereler" oturumuyla başladı.

Ordu 'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında yapılan "AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" sona erdi.

Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu