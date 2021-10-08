Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Fethiye'de konser verdi - Son Dakika

Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde Beşkaza Meydanı'nda verilen konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.

Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi.

Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Rus Kızılordu Korosu ile Haluk Levent'i ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Karaca, ilçe sakinlerini sanat ve kültürle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Haluk Levent'in Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'i de kapsayan turne 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek.