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Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2021 14:15
Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet'in 98. yılı dolayısıyla Samsun Valisi Zülkif Dağlı, valilikte protokol üyelerini kabul etti.

SAMPA Otomotiv tarafından yaptırılan 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını, şirketin genel müdürü Bülent Üstündağ, Vali Dağlı'ya teslim etti.

Sağanak nedeniyle açılamayan 1919 metrelik Türk bayrağı, resmi programlarda açılmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Ardından Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam eden törende Vali Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Garnizon Komutanı Albay İbrahim Camcı, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Burada konuşan Dağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç bir devlet olduğuna işaret ederek, "Bugün 2023, 2053 ve 2071 vizyonu hedefine odaklanarak yeni ve daha büyük başarılar için kendimizi hazırlamalıyız. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Tokat

Tokat Valisi Ozan Balcı'nın, Valilikte protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Balcı, yaptığı konuşmada, bayramı büyük bir coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Çankırı

Çankırı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük'ün vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ayaz, konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, Yaran Dernekleri Federasyonu üyelerince gösteri sunuldu. Çeşitli etkinliklerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Çorum

Çorum'da kutlamalar kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Kadeş Barış Meydanı'nda devam eden törende, Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

Daha sonra halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Törenin ardından Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık ile korteji selamladı.

Törene CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

Amasya

Amasya ve ilçelerinde, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Vali Mustafa Masatlı'nın Valilikte protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, daha sonra Yavuz Selim Meydanı'nda devam etti.

Vali Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, katılımcıları selamladı.

Törende, yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterilerinin ardından program, geçit töreniyle sona erdi.

Sinop

Sinop'ta kutlamalar, Vali Ömer Karaömeroğlu'nun makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Bülent Ecevit Caddesi İskele Meydanı'nda devam eden törende, Karaömeroğlu ile Belediye Başkanı Barış Ayhan, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Karaömeroğlu, konuşma yaptı.

Tören, şiirler okunması ve halk oyunları gösterilerinin ardından son buldu.

Kastamonu

Kastamonu'da Vali Avni Çakır, makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Çakır, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Çakır, konuşma yaptı.

Kastamonu Belediyesi halk oyunları ekibi ve spor kulüpleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı Gösteri Birliği tarafından sunulan silahlı ve silahsız gösteriler ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyet, Kastamonu, Amasya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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