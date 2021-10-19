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DİYARBAKIR - TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun ziyaretleri - Son Dakika

DİYARBAKIR - TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun ziyaretleri

19.10.2021 16:40
DİYARBAKIR - TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun ziyaretleri

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

"Gaziantep-Diyarbakır Çalışma Ziyaretleri" kapsamında kente gelen Komisyon Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Sözcüsü AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Daha sonra komisyon üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde (ŞÖNİM) incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalık, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyon olarak saha ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, şiddetin, tüm dünyanın mücadele ettiği en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için çok önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Çalık, yasal düzenlemelerin uygulamada devam ettiğini, uygulamadan kaynaklı eksiklikler varsa tespit etmek için saha ziyaretleri yaptıklarını aktardı.

Çalık, dün Gaziantep'te ziyaretler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bugün de huzur şehri haline gelen Diyarbakır'da bulunduklarını, terör örgütleriyle verilen mücadelenin sonuna gelindiğini kaydetti.

Diyarbakır'da kurumları ziyaret ettiklerini, tüm illerde bulunan ŞÖNİM'lerde de incelemelerde bulunduklarını dile getiren Çalık, kadınların şiddete maruz kaldıktan sonra ilk başvuracakları yerler konusunda yapılan bilgilendirmeleri yaygınlaştırmaları gerektiğini bildirdi.

Öznur Çalık, şiddete maruz kalan kadınların kolluk kuvvetlerine yüzde 70 oranla en fazla başvuruyu yaptığını anlatarak, ŞÖNİM'e ve diğer kurumlara başvuruların gerçekleştiğini belirtti.

Şiddete mağduru kadınlara kapsamlı destek

"Ziyaretimiz esnasında şiddet mağduru bir kadınımızı gördük, yaşamış olduğu süreci de kendisinden dinledik. Arkadaşlarımız hemen başvuru sırasında kolluk kuvvetleriyle temasa geçti. Hukuki destek veriliyor. 2 evladı var. Onların eğitimiyle ilgili süreç ve konukevindeki süreç takip edilecek. Sonra istihdamla ilgili destek verilecek. Özellikle merkeze gelen kadınlara ilişkin süreci sosyologlarımız, psikologlarımız, hukukçularımız ve sağlıkçılar takip ediyor" ifadesini kullanan Çalık, Diyarbakır'da kurumların bünyesinde çok önemli hizmetlerin sunulduğunu söyledi.

Çalık, 6 konukevi ve ilk adım merkezlerinin bulunduğuna işaret ederek, merkezleri yerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ŞÖNİM'lerin sayılarını artırmak ve bu merkezlere kadınların başvuru yapmalarını sağlamak açısından bu ziyaretleri önemsediklerini anlatan Çalık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da Bakanımızın da merkezlerin sayılarının artırılmasına dair kanaatleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları var. Bu merkezleri artırmamız gerekiyor. Bununla ilgili bizler de raporlarımızı yazmaya başladık. 4 Kasım itibarıyla çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Şiddetin her türlüsüne, nereden gelirse gelsin karşı olduklarını, gözyaşının dini, dili, rengi ve ırkının olmadığını belirten Çalık, en çok kadınların şiddete uğradığına ve kadınların en çok korunaklı oldukları alanda şiddete maruz kaldıklarına dikkati çekti.

Diyarbakır anneleri

Çalık, ailenin kadınlar için en önemli çatı olduğunu, bu çatının altında şiddete maruz kalmanın çok büyük bir acı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da da annelerimizin yaşadığı bir dram var. Hepimizin yüreğinin acısı. Diyarbakır annelerimizin başlattığı ve bugüne kadar devam eden yaklaşık 276 kandırılarak, kaçırılarak dağa götürülen evladımız var. 15 yaşından küçük, 12 kız çocuğumuz var. Anneler, çocuklarının kokularını duyarlar, hangi kapıdan o kokunun geldiğini hissederler. İşte bugün o annelerimizi, şiddetin en büyüğüne maruz kalmış annelerimizi göreceğiz. 26, 15 yaşından küçük erkek evladımız, 12 de kız çocuğumuz var. En büyük şiddet alanlarından biri de terör örgütlerinin, evlatlarını kaçırarak, annelere uyguladıkları şiddettir. Bütün şiddeti komisyonumuz ele alıyor. Dün de Gaziantep'te göçmen, mülteci, Suriyeli, Afganlı kadınların yaşadıkları mağduriyetleri, şiddeti inceledik. Bugün de özellikle Diyarbakır annelerimizin yaşadıkları şiddeti, evlatlarından ayrılmanın onlara yaşattığı travmayı bir kez daha Türkiye'ye komisyon olarak göstermek ve hissettirmek istiyoruz."

DİYARBAKIR - TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun ziyaretleri
DİYARBAKIR - TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun ziyaretleri
DİYARBAKIR - TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun ziyaretleri
DİYARBAKIR - TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun ziyaretleri

Öznur Çalık, Diyarbakır, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun ziyaretleri - Son Dakika


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