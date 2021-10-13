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Turkcell zeka gücü sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı - Son Dakika

Turkcell zeka gücü sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı

13.10.2021 14:38

Turkcell zeka gücü sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı Teknolojik imkanlarla donatılan sınıflarda, geleceğin bilim insanları yetişiyor Gençleri geleceğin dünyasına hazırlamak için Turkcell ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen 25 zeka gücü...

Turkcell zeka gücü sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı

Teknolojik imkanlarla donatılan sınıflarda, geleceğin bilim insanları yetişiyor

DÜZCE - Gençleri geleceğin dünyasına hazırlamak için Turkcell ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen 25 zeka gücü teknoloji sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı. Geniş teknolojik imkanlarla donatılan sınıflarda, yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimlerle yeni projeler geliştiriliyor.

Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açıklanan "Eğitim 2023 Vizyonunun" yol haritasına, "zeka gücü" projesiyle destek veriyor. Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak, ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen zeka gücünün son durağı Düzce oldu. Türkcell, Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel bir teknoloji laboratuvarı oluşturdu.

Açılış töreni

Zeka gücü sınıflarının toplu açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Düzce Valisi Cevdet Atay, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yetenek ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu katıldı. Aynı zamanda açılışta, BİLSEM öğretmen ve öğrencileri de yer aldı.

"Turkcell'in katkısıyla eğitim-öğretim sürecinin kalitesi artırılmış oluyor"

Özel çocuklara yeteneklerine uygun eğitim ortamı sunmanın bakanlığın öncelikli politikaları arasında yer aldığını vurgulayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, sözlerine şöyle devam etti:

"Özel yetenekli öğrencilerin bilişim alanında yetkin, araştırma yapmaya istekli olmaları, alandaki yenilik ve teknolojileri takip etmeleri ve bu teknolojilere vakıf olmaları amacıyla Turkcell ile iş birliğinde yürüttüğümüz "zeka gücü projesi" kapsamında açılan yeni sınıfların katılımı için burada bulunuyoruz. Değişen ve gelişen eğitim sistemlerinde özel yetenekli öğrenciler için oluşturulacak ders materyalleri ve atölye standartları onların ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde olmalı. Turkcell'in katkısıyla ülkemizin eğitim-öğretim süreci standartlaşmış ve kalitesi artırılmış oluyor. Bu çalışmaların uzun vadede ülkemiz için katkısının büyük olacağı kanaatindeyiz. Hayata geçirilen teknoloji sınıfları, ülkemizin dört bir tarafında öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor"

Özel eğitim öğrencilerinin, Türkiye'nin gelişimine katkı verecek hazine olduklarının altını çizen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yetenek ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Onlara sunduğumuz ve sunacağımız bu zahmetli kıymetli ve değerli çalışmalarda Türkcell olarak bizlere destek olmanız bizi güçlü tutmaktadır" dedi.

"Sınıfları geniş teknolojik imkanlarla donattık"

42 şehirde, 70 zeka gücü sınıfı ile 200 bin öğrenciye teknolojik eğitim desteği sunduklarını kaydeden Türkcell Yönetim Kurulu Başkanı Birol Aksu, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdikleri projenin detaylarını anlattı. Aksu, "zeka gücü projesi, Endüstri 4.0'ın şekillendireceği, geleceğin dünyasına hazırlık noktasında ülkemizde ve dünyada sayılı projelerden biri olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarımıza eğitim verilen zeka gücü teknoloji sınıflarını, dizüstü bilgisayardan 3B yazıcıya, akıllı tahtadan, elektronik ve robotik kodlama setlerine değin çok geniş teknolojik imkanlar ile donattık. Öğrencilerimiz bu sınıflarda yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimler alarak yeni projeler geliştiriyorlar. Ülkemize fayda sağlamak amacıyla Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, en doğusundan en batısına şimdiye kadar 42 şehirde açtığımız 70 zeka gücü sınıfı ile ulaştığımız 200 bin öğrencimizin teknoloji eğitimlerine destek vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yerli ve milli ileri teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla bu sınıflarımızın sayısını hızla artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız her şeyin en iyisine layıktır"

Projeyi çok önemsediklerini ve desteklediklerini söyleyen Düzce Valisi Cevdet Atay ise "Bu işbirliği çerçevesinde özel yetenekli öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu fiziksel ortamların geliştirilmesinin yanı sıra, devam eden sosyal projeleri de yakından takip ediyoruz. Ayrıca bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün katkılarıyla ilimizde kurulan tematik atölyelerden, ülkemizde tek olan biyomedikal cihaz teknoloji atölyesi ve bunun yanında çağın gerçeklerine ve gereçlerine uygun dijital tasarım ve animasyon atölyesi olmak üzere iki ayrı donanımlı atölye de şehrimize kazandırılmıştır. Çocuklarımız her şeyin en iyisine layıktır" dedi.

Diğer şehirlere online bağlanıldı

Konuşmaların ardından aralarında Düzce'nin de olduğu Çanakkale, Sinop, Bartın, İzmir, Ankara, Sakarya, Kayseri, Giresun, Zonguldak, Yalova, Tokat, Siirt, Mardin ve Konya'da bulunan zeka gücü sınıflarına online bağlanarak açılış gerçekleştirildi. Turkcell tarafından kurulan zeka gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor.

Turkcell zeka gücü sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı
Turkcell zeka gücü sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı
Turkcell zeka gücü sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı
Turkcell zeka gücü sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, milli eğitim bakanlığı, Yapay Zeka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkcell zeka gücü sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell zeka gücü sınıflarının toplu açılışı Düzce'de yapıldı - Son Dakika
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