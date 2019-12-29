"Hacı Murat" tutkunları Muğla'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Hacı Murat' tutkunları Muğla'da buluştu - Son Dakika

"Hacı Murat" tutkunları Muğla'da buluştu

6 saat önce

Çeşitli illerden gelen, halk arasında "Hacı Murat" diye tabir edilen Murat 124 marka otomobil tutkunları, Menteşe ilçesinde buluştu.

Çeşitli illerden gelen, halk arasında "Hacı Murat" diye tabir edilen Murat 124 marka otomobil tutkunları, Menteşe ilçesinde buluştu.

"Turkish Classic Car Murat 124" kulübünce Muğla Sosyo Kültürel Alanı'nda düzenlenen Gelenekten Geleceğe Yıla Veda Partisi'nde İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Bursa, Manisa ve Muğla'dan getirilen yaklaşık 500 araç, meraklılarının izlenimine sunuldu. "Hacı Murat" ve modifiye araç tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sahipleri araçlarını tanıttı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği araçların camlarındaki Yeşilçam filmlerine ilişkin posterler dikkati çekti.

Zaman zaman araçlardan Yeşilçam filmlerinin müzikleri yayınlandı. Etkinlikte, modifiye araçların renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi özellikleri anlatıldı.

"Turkish Classic Car Murat 124" kulübü kurucusu İbrahim Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılından bu yana kentte birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldıklarını söyledi.

Yıla veda partisiyle geleneksel ve modifiye araçları görücüye çıkardıklarını belirten Çelik, "Etkinliğimize 9 ilden yaklaşık 500 araçla katılım oldu. Amacımız diğer illerdeki arkadaşlarımızla bir araya gelerek mutlu bir ortam oluşturmak. Yeni yıla yeni umutlarla başlamak." diye konuştu.

Çelik, etkinliğin ileriki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Hacı Murat, Menteşe, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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