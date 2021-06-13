Üye Girişi
Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü şubesi yoğun katılımla açıldı - Son Dakika

Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü şubesi yoğun katılımla açıldı

13.06.2021 14:25

Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü şubesi yoğun katılımla açıldı Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi döneminde İstanbul'da 8. şubesini Beylikdüzü Beykent Şubesini dev organizasyonla açtı.

Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü şubesi yoğun katılımla açıldı

İSTANBUL - Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi döneminde İstanbul'da 8. şubesini Beylikdüzü Beykent Şubesini dev organizasyonla açtı.

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, İstanbul'da 8. Şubesini görkemli bir şekilde açtı. Eski Tarım Bakanı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Özel Yetkili Ağır Ceza Başkanı Ömer Günaydın, AK Parti Gençlik Kolları MKYK ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mücahit Süleyman Daldallı, AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Celal Dengiz, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mahsun Melikoğlu, Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Veysel Sert, İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, Medyanın Merkezi sahibi Ahmet Beşenk, Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, Ünlü Ses Sanatçısı Ferman Akdeniz ve Samet Akdağ, Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Mali İşlerden Sorumlu AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Hacıbaba Pastaneleri Finansal Direktörü Ömer Elaldı, ve vatandaşların katılımıyla halaylarla kurdele kesildi. Pandemi sürecine rağmen açılışlara devam eden ve İstanbul'da 7. Şubesini Türkiye'de ise 23'üncü şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü Beykent Şubesine 9 milyon TL yatırım yaparak tatlı kültürünü dünyaya yaymak üzere gelen taleplere göre açılışlara devam ederek yurt dışında da açılışlar yapılacağı müjdesi verildi.

Açılış kurdelesini kestikten sonra açıklamalarda bulunan eski Tarım Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Hacıbaba Pastanesinin Diyarbakır'da doğup büyüdüğünü, şimdi ise dünya seyahatine çıktığını aktardı. Eker, "Diyarbakır'da geliştirdiği lezzetleri bütün Türkiye'ye tanıtma ve anlatma çabasında. Bu çalışmanın önemli bir basamağı İstanbul Beylikdüzü'ndeki 8. pastanenin açılışı. Tebrik ediyorum, Diyarbakır lezzet coğrafyasının önemli merkezlerinden birisidir, lezzet için orada her şey var. Çünkü insanlığın ilk topluluk alanında yaşadığı yer Diyarbakır" dedi.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı ise baştan beri söyledikleri şeyin en iyisini en ucuza üreteceklerini söyledi. Elaldı, "Fiyat farkı demiyoruz en iyisi en ucuza diyoruz. Biz dünyaya kaliteyi ucuza satmaya çıktık. İstanbul'da başarı dedik geldi şimdide dünya diyoruz" diye konuştu.

" Dubai'den başlayarak dünyaya açılacağız"

Hacıbaba Pastaneleri Finansal Direktörü Ömer Elaldı, İstanbul'da 8. Türkiye genelinde 23'üncü şube açtıklarını ve Dubai ile dünyaya açılacağı müjdesini verdi. Elaldı, "Değerli misafirlerimizin katılımıyla dünyaya açılacağımız kurdeleyi kestik bugün. Nasip olursa ayakları uğurlu gelir katılan misafirlerimizin. Bizi destekleyen misafirlerimiz ve müşterilerimize teşekkür ediyorum, İnşallah hayırlara vesile olur yeni şubemiz. Şubeleşmeye devam edeceğiz, ilk hedefimiz buradan müjde olsun yaz bitmeden Dubai'de başlayarak dünyaya açılacağız. Soğuk baklavayı ilk yaptığımızda Diyarbakır'a kazandırdığımızı düşünüyorduk, daha sonra talep ve gelen yorumlara bakılırsa Türkiye'ye soğuk baklava ve soğuk kadayıfı tanıttık. Türkiye bu lezzetten mahrum kalmıyor, inşallah dünyada kalmayacak" şeklinde konuştu.

Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü şubesi yoğun katılımla açıldı
Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü şubesi yoğun katılımla açıldı
Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü şubesi yoğun katılımla açıldı
Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü şubesi yoğun katılımla açıldı

Diyarbakır, Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü şubesi yoğun katılımla açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a çok yakın! Costa ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi 14:38 Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a çok yakın! Costa ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır 14:03 Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etme ihtimali zayıf görülüyor 13:38 Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etme ihtimali zayıf görülüyor
Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi 13:25 Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez 12:28 Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar 11:42 Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu
Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti 11:03 Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor 09:19 Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor

Son Dakika Haberleri
14:38 Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar! İlçe sakinleri: Bal dudaklarıyla bizi kandırdılar
14:05 Markette korkutan anlar! Rafların arasından çıkan yılan panik yarattı
14:02 Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır
13:58 Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu
13:44 Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! Dokuzuncu kattaki balkonun korkuluklarında temizlik yaptı
13:31 Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var
13:24 Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi
12:34 Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu
12:27 Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez
12:26 Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış
Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar! İlçe sakinleri: Bal dudaklarıyla bizi kandırdılar Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar! İlçe sakinleri: Bal dudaklarıyla bizi kandırdılar         
14:38
Markette korkutan anlar! Rafların arasından çıkan yılan panik yarattı Markette korkutan anlar! Rafların arasından çıkan yılan panik yarattı         
14:06
Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu         
13:59
Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var         
13:31
Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu         
12:34
Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış         
12:26
Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri         
11:38
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı         
10:49
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler         
23:23
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu         
23:19
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak         
20:54
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 14:44:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü şubesi yoğun katılımla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement