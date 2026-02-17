Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama - Son Dakika
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

17.02.2026 21:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınana isimler arasında; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı yer aldı.

EDİS'E YAKALAMA KARARI

Öte yandan şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Edis'e, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ile aynı konudan dolayı yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Ünlü şarkıcının Brezilya'da olduğu bildirildi.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI: EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNÜYORUM

Gelişmenin ardından Edis'ten ilk açıklama da geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun." ifadelerine yer verdi.

19:48
