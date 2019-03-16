Son Dakika Haberleri: Halkbank - Ziraat Bankası: 3-1

Halkbank - Ziraat Bankası: 3-1

59 dakika önce

VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Halkbank - Ziraat Bankası: 3-1, System.String[]
VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe oldu. 

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Yavuz Kandemir

HALKBANK: Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Sket, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Arslan Ekşi)

ZİRAAT BANKASI: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Selim Demir ( Volkan Döne, Kazemi, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Jovovic, Umut Şahin, Fırat Filiz)

SETLER: 20-25, 25-21, 25-22, 25-19)

SÜRE: 123 dakika (27, 37, 31, 28)

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:29 Kaynak: DHA

Sigorta, voleybol, Ziraat Bankası, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Risk Merkezi Raporu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 01:28:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halkbank - Ziraat Bankası: 3-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]