Hamas, tutuklu üyelerine karşılık Suudi Arabistan'ın "şok edici" şart koştuğu iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Hamas, tutuklu üyelerine karşılık Suudi Arabistan'ın "şok edici" şart koştuğu iddialarını yalanladı

14.08.2022 22:31
Hamas, tutuklu üyelerine karşılık Suudi Arabistan'ın "şok edici" şart koştuğu iddialarını yalanladı

Hamas, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan bazı üyelerinin serbest bırakılması için Riyad yönetiminin "şok edici" şart öne sürdüğü iddialarını reddetti.

Hamas, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan bazı üyelerinin serbest bırakılması için Riyad yönetiminin "şok edici" şart öne sürdüğü iddialarını reddetti.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Beyrut merkezli El-Meyadin TV, "özel kaynaklara" dayandırdığı haberinde, Hamas'ın Suudi Arabistan'daki tutuklu bazı üyelerinin serbest bırakılması için Riyad yönetimiyle temasa geçtiğini, ancak bu görüşmelerin, Hamas tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan şartlar öne sürülmesi nedeniyle kesildiğini iddia etti.

Haberde, Suudi Arabistan'ın, Hamas ile görüşmelere başlamak için "İran ile ilişkilerini kesmesi" şartından vazgeçtiği buna karşılık, Orta Doğu Dörtlüsü'nün şartlarını kabul etmesini istediği öne sürüldü. Hamas'ın ise bu şartlar altında Suudi Arabistan'la ilişkilere yeniden başlamayı reddettiği savunuldu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise "El-Meyadin TV'nin Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan bazı üyelerimizin serbest bırakılması için Riyad yönetiminin 'şok edici' şart öne sürdüğü iddialarını yalanlıyoruz. Bu haber uydurma ve asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, 2006 yılında Hamas'ın Filistin meselesinde meşru bir aktör olarak tanınması için "terörü bırakması ve İsrail'i tanımasının yanı sıra İsrail ve Filistinliler arasında imzalanan anlaşmaları tanıması ve silahsızlandırılması" şartlarını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamas üyeleri

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu 69 Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesinin 8 Ağustos 2021'de Hudari'ye verdiği 15 yıl hapis cezası, Suudi Arabistan İstinaf Mahkemesine yapılan itiraz sonucu 28 Aralık 2021'de 3 yıla düşürülmüştü.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, tutuklu üyelerine karşılık Suudi Arabistan'ın 'şok edici' şart koştuğu iddialarını yalanladı - Son Dakika

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