Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için cenaze töreni düzenlendi

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Sedat Gürbüz için kent meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için cenaze töreni düzenlendi, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Sedat Gürbüz için kent meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Markt Meydanı'nda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen'in kıldırdığı cenaze namazına Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Başkanı Abdullah Eren, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ile çok sayıda kişi katıldı.

Türk bayraklı tabutlarla getirilen ırkçı terör kurbanlarının aileleri ve yakınlarının da katıldığı cenaze töreninde, kurbanların yakınları göz yaşı döktü.

Düzenlenen törenin ardından kurbanlardan Sedat Gürbüz, Dietzenbach beldesinde toprağa verilirken, Fatih Saraçoğlu ile Gökhan Gültekin'in cenazelerinin ise defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

Fatih, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apartmanın birinci katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi yaralandı İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon Elneny'nin yerine Fatih'i oynatacak

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:05:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]