Hatay'da 22 Milyon TL'lik Altın Soygunu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hatay'da 22 Milyon TL'lik Altın Soygunu!

Hatay\'da 22 Milyon TL\'lik Altın Soygunu!
06.01.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da kuyumcu Zaher Alshabb'ın 22 milyon TL'lik altını, 3 dakikada silahlı hırsızlarca çalındı.

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan ve Suriye'deki iç savaştan kaçıp 10 yıl önce Türkiye'ye sığınan kuyumcu Zaher Alshabb'ın 20 yıllık emeği olan 22 milyon TL'lik altın, silahlı ve kasklı 2 hırsız tarafından 3 dakika içerisinde çalındı. Film sahnesini aratmayan soygunda hırsızların, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' diyerek iş yerini bastıkları ortaya çıktı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Zaher Alshabb, Kırıkhan ilçesi Yeni Mahalle'de kuyumcu iş yerini açarak yaşamaya başladı. Suriye'de 10 yıldır yaptığı kuyumculuk mesleğini Türkiye'de de devam ettiren Alshabb, 10 yıldır sorunsuz şekilde ticaret yapıyordu. Alshabb'ın çalışanlarıyla birlikte işlerini yaptıkları esnada kafalarında kask bulunan elleri silahlı 2 hırsız iş yerine girdi. Uzun namlulu silah ve tabancalı iki hırsız, işyerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu. Hırsızların 22 milyon TL'lik 3 dakikalık vurgunu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışmaları sürdürdükleri öğrenildi.

"Türkiye'de 10 yıldır kuyumculuk işi yapıyoruz ve ilk defa başımıza geldi, birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı"

Silahlı iki hırsızın film sahnelerini aratmayan soygunlarını anlatan Joud Mohammed Alsaleh, "Biz burada kuyumculuk işi yapıyoruz. İş yerinde normal işlerimizi yapıyorduk birdenbire üzerimize silahlarla geldiler. Hırsızlar, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' dediler. Baskı yapıp ellerimizi kaldırmamızı istediler. Biz de ellerimizi kaldırdık, yere yattık. Hırsızlardan biri diğer tarafa atlayıp altınları almaya başladılar. Sonra bize görmeyelim diye biber gazı sıktılar. Ondan sonra altınları alıp kaçtılar, polislere haber verdik. Allah onlardan razı olsun, polisler araştırıyorlar ve inşallah bulacaklar. Ortalama 3 ila 4 kilo arasında çalınan altınların 20 ila 22 milyon TL arasında değeri var. Türkiye'de 10 yıldır kuyumculuk işi yapıyoruz ve ilk defa başımıza geldi. Birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı. Dışarıda arabada bekleyen 2 kişi daha vardı. İki içeride iki dışarıda toplam 4 hırsızlardı. Ellerindeki beyaz torbalara koyup çaldılar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Suriye, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hatay'da 22 Milyon TL'lik Altın Soygunu! - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:03:08. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da 22 Milyon TL'lik Altın Soygunu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.