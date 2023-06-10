Hatay'da meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Hatay'da meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu

Hatay'da meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu

10.06.2023 14:57

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden geçici görevle Hatay'da bulunan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya, meslektaşı tarafından vurularak şehit oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru M.A. ise tutuklanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit için başsağlığı diledi.

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden geçici görevle Hatay'da bulunan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya (36), tartışmada polis memuru M.A. tarafından vurularak şehit oldu.

2 ÇOCUĞU YETİM KALDI

Şehit Sarıkaya'nın naaşı otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili M.A. ise gözaltına alındı. Şehidin Manisalı olduğu ve evli 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tartıştığı polis memuru, komiser yardımcısını şehit etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Uvez: ilk açıklamada polis tarafından vuruldu diye açıklama yapılmadı saklandı Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500

Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistler, sokakta bilet arayışına girdi
15:17 İngiliz ve İtalyan taraftarlar, Taksim'de bilet peşinde! Herkesin gözü tuttukları kağıttaki yazıya takıldı
15:17 Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için hazırlıklara başlandı
15:13 Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için hazırlıklar başladı
15:03 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte refah payı dahil masadaki 4 formül
14:59 Asgari ücret ne kadar olacak? Refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor
14:53 Öğrencisini döven öğretmen, görüntüleri paylaşan Ümit Erdim'e hakaret davası açtı
14:49 Öğrencisini acımadan döven öğretmen, kendisiyle ilgili paylaşım yapan Ümit Erdim'e dava açtı
14:35 "Kapalı kapılar ardından iş yapmam" diyen Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi
14:31 Başkanlığa aday olacak mı? "Kapalı kapılar ardından iş yapmam" diyen Aziz Yıldırım son kararını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 15:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement