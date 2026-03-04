''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı - Son Dakika
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı

04.03.2026 15:57  Güncelleme: 15:59
İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra havada imha edilen mühimmat parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğü açıklandı. Aynı anda Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'ya da bir parça düştü. Ancak sosyal medyada Kamışlı'da çekilen fotoğraflar Hatay diye paylaşılıyor.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar beşinci gününe girerken Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları bölgesel savaş endişesini artırırken, yedi ülkede şu ana kadar 800'ün üzerinde can kaybı yaşandı.

HATAY ÜZERİNDE İMHA EDİLEN FÜZE

Çatışmalar sırasında İran'dan ateşlenen bir füzenin Hatay üzerinde imha edildiği belirtildi. Aynı anda Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı bölgesine de bir füze parçasının düştüğü bildirildi.

Hatay'a düşen füze parçası...

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ PAYLAŞIMLAR

Kamışlı'da çekilen bazı fotoğrafların sosyal medyada Hatay'da çekilmiş gibi paylaşıldı. Görsellerin Suriye'nin Kamışlı kentinden olduğu belirtilirken, paylaşımlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Bu da Kamışlı'ya düşen füze parçası;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    trump babanız kızar bak paylaşıp durmayın sonra mektup yazıyor bizim irecebe akıllı ol aptl olma diye 11 33 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Arabaya yada kafamıza düşse ne olurdu acaba, Rabb'im hepimizi korusun inşAllah düşman pusuda bekliyor, şuan evimize en rahat gidip gelen müslüman ülkeyiz. 13 2 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ATATÜRKE DUA ET 4 6
    İcardi Mauro İcardi Mauro:
    gelde anlat adamların derdi araba yeme icme olmus yok muz alamıyoz yok salata alamıyoz yok 2 0
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Devrim herkes istediğine dua eder,sende rahat bırak Atamızı. 0 0
  • mesut uluç mesut uluç:
    hak ve batılın savaşı. Rabbım İrana güç kuvvet versin 2 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    haberin dogrulugunu arasdırmadan paylasan sizsiniz sonrada sosyal medyaya atıyorsunuz topu 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
