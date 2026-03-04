\'\'Hatay\'\' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı\'da çekildiği ortaya çıktı

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar beşinci gününe girerken Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları bölgesel savaş endişesini artırırken, yedi ülkede şu ana kadar 800'ün üzerinde can kaybı yaşandı.

HATAY ÜZERİNDE İMHA EDİLEN FÜZE

Çatışmalar sırasında İran'dan ateşlenen bir füzenin Hatay üzerinde imha edildiği belirtildi. Aynı anda Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı bölgesine de bir füze parçasının düştüğü bildirildi.

Hatay'a düşen füze parçası...

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ PAYLAŞIMLAR

Kamışlı'da çekilen bazı fotoğrafların sosyal medyada Hatay'da çekilmiş gibi paylaşıldı. Görsellerin Suriye'nin Kamışlı kentinden olduğu belirtilirken, paylaşımlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Bu da Kamışlı'ya düşen füze parçası;