ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar beşinci gününe girerken Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları bölgesel savaş endişesini artırırken, yedi ülkede şu ana kadar 800'ün üzerinde can kaybı yaşandı.
Çatışmalar sırasında İran'dan ateşlenen bir füzenin Hatay üzerinde imha edildiği belirtildi. Aynı anda Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı bölgesine de bir füze parçasının düştüğü bildirildi.
Kamışlı'da çekilen bazı fotoğrafların sosyal medyada Hatay'da çekilmiş gibi paylaşıldı. Görsellerin Suriye'nin Kamışlı kentinden olduğu belirtilirken, paylaşımlar sosyal medyada tartışma yarattı.
Son Dakika › Sosyal Medya › ''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)