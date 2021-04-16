Hatay orman yangınları belgesel oldu - Son Dakika

İnsanüstü bir çabayla 5'inci günün sonunda kontrol altına alınan orman yangınları, tüm Türkiye'de toplumsal bir hareket başlattı. Sabotaj ihtimalinin de gündeme geldiği ve yürütülen soruşturma sonucunda tutuklamaların yaşandığı Hatay yangını sonrasında kamu, özel sektör ve vatandaşların yoğun ilgisiyle yanan alanlar için binlerce fidan bağışlandı.

Türkiye orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için çalışan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçen yıl Eylül ve Ekim aylarında pek çok noktada aynı anda yaşanan orman yangınları ile büyük bir tehlike atlatan Hatay için özel bir belgesel hazırladı. Kurumun sosyal medya hesapları üstünden yayınlanan belgeselde, orman teşkilatı ekiplerinin yangınlarla hayatları pahasına mücadelesi ve orman köylülerinin korku dolu anları aktarıldı.

"Hiçbir can kaybının yaşanmasına izin verilmedi"

Hatay'daki OGM ekiplerinin yanı sıra, Türkiye'nin 58 ilinden 1000'e yakın personelin mücadele ettiği orman yangınları sırasında hiç bir can kaybının yaşanmasına ve köylere zarar gelmesine izin verilmediğinin altı çizilen belgeselde, binlerce canlının evi olan ve büyük zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için hemen çalışmalara başlandığı kaydedildi. Belgeselde ayrıca yanan orman alanlarının Anayasa ile güvence altına alındığı ve zarar gören alanların yeniden yeşertilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

1 milyondan fazla fidan toprakla buluştu

OGM verilerine göre, Hatay'da zarar gören 4 bin 783 hektarlık alanın bin 640 hektarında yapay gençleştirme, 580 hektarında doğal gençleştirme ve 660 hektarında endüstriyel ağaçlandırma çalışması olmak üzere toplam 2 bin 880 hektar alanda yeniden ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Bugüne kadar 1 milyon 100 bin fidan ile bin 400 kg kızılçam tohumu toprakla buluşturuldu. Tüm ağaçlandırma çalışmalarının 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedefleniyor.

"Orman vatandır ve ormanı, vatanı daime savunacağız"

Belgeselde, Ankara Nallıhan yangını ile mücadele ederken, Sinop ve Çorum yangınlarına koştuklarını, daha onları tam olarak kontrol altına alamadan Hatay yangını yaşandığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bizler, Çanakkale'yi düşman işgaline karşı koruyan şehitlerimizin ruhları neyse, aynı ruhla hareket ediyor, aynı düşünce ile mücadele veriyoruz. Orman vatandır ve ormanı, vatanı daima savunacağız" dedi.