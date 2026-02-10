Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tüvtürk Önüne Siyah Çelenk: "Tüvtürk, Acilen Kamulaştırılmalı" - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tüvtürk Önüne Siyah Çelenk: "Tüvtürk, Acilen Kamulaştırılmalı"

10.02.2026 15:27
Devlet Memurları Sendikası, polis memuru Melih Okan Keskin'in darbedilerek hayatını kaybettiği Ankara’daki İvedik TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu önüne siyah çelenk bıraktı. Sendika Genel Başkanı Tuncay Cengiz, olayın “anlık bir kavga değil, organize bir linç” olduğunu belirterek, TÜVTÜRK’ün kamulaştırılması çağrısında bulundu.

Devlet Memurları Konfederasyonu, Ankara'da TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda darbedilerek hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'e yönelik saldırıyı protesto etmek için İvedik TÜVTÜRK istasyonu önüne siyah çelenk bıraktı. Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, şunları söyledi:

"Bugün burada, canice işlenmiş bir cinayeti kınamak ve tekelleşmiş olması nedeniyle insanlık dışı uygulamalara imza atan köhneleşmiş bir araç muayene sistemini protesto etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir vatan evladı, bir baba, bir eş, bir kardeş, kısacası bir insan burada, bu istasyonda canice linç edildi. Türk edebiyatının ünlü yazarı Cengiz Aytmatov 'Bütün duyguları anlatmaya yetecek kadar kelime yoktur. Gerek de yoktur' der. Gerçekten, kelimeler kifayetsizdir. Kalbimiz yaralı, öfkemiz büyük, acımız tarifsizdir."

"Yaşanan bu olay, kesinlikle bir 'kavga' veya 'anlık öfke' değildir"

Görevi başında olmayan, sivil kıyafetiyle kendi özel aracının araç muayene işlemi için buraya gelen polis memuru Melih Okan Keskin kardeşimiz, kalabalık bir çalışan grubu tarafından vahşice darbedilmiş, ne yazık ki beyin kanaması geçirerek şehit olmuştur. Geride gözü yaşlı bir eş, yetim iki çocuk bırakmıştır. Yaşanan bu olay, kesinlikle bir 'kavga' veya 'anlık öfke' değildir. Açıkça, organize bir linç girişimidir. 20-30 kişinin tek bir insanı, hem de kamu görevlisini, darbederek ölümüne sebep olması; devlete, insanlığa ve vicdana yapılmış ağır bir saldırıdır. Kamu görevlimize yapılan her saldırı, doğrudan milletimize ve devletimize yapılmıştır. Bu alçaklık, toplumun huzurunu, güven duygusunu ve adalet inancını derinden sarsmıştır.

"Tekelleşmeden kaynaklı cüretkar tavırların başı ezilmeli"

Artık son hadde gelinmiştir. Şikayetler diz boyudur. Özelleştiği 2007 yılından itibaren tekelleşen, tekelleşmenin verdiği cüretle vatandaşlara sürekli kötü muamele ve eziyet eden, bakanlığı dahi dinlemeden komisyon veya hizmet bedeli adı altında haraç kesen TÜVTÜRK, acilen kamulaştırılmalı, araç muayene işlemleri sadece kamu eliyle gördürülmeli veya rekabeti sağlayacak ve aktif denetlenecek şekilde her bir istasyon kısa sürelerle ayrı ayrı özelleştirilmeli, şikayet alınan istasyon kapatılmalı veya ihalesi iptal edilmelidir. Böylelikle, tekelleşmeden kaynaklı cüretkar tavırların başı ezilmeli, vatandaşa eziyet ve mobbing yerine gerçek hizmet sistemine geçilmeli, şikayetler ortadan kaldırılmalıdır.

Devlet Memurları Konfederasyonu ve paydaş sendikaları olarak, şu hususları kamuoyuyla paylaşıyoruz:

Şehidimiz Melih Okan KESKİN'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah.

Menfur olayda yeterli güvenlik önlemi almayan, insanlık dışı muamele ve linç girişimlerine sebebiyet veren TÜVTÜRK yönetim kurulu ve olayın faillerini kınıyoruz. Faillerin en ağır cezaları almaları için bizler yargı sürecini adım adım takip edeceğiz.

"TÜVTÜRK kamulaştırılmalı"

İlk etapta, TÜVTÜRK kamulaştırılmalı, araçmuayene işlemleri sadece kamu eliyle gördürülmelidir. Araç muayene hizmetleri insan odaklı ve denetime açık bir şekilde yürütülmelidir.

"TURKA sistemi yeniden ele alınmalıdır"

Sistem tamamen oturduğunda, rekabeti sağlayacak ve aktif denetim sağlanacak şekilde her bir istasyon 5 yıl gibi kısa sürelerle ayrı ayrı özelleştirilmeli, şikayet alınan istasyon doğrudan kapatılmalı veya ihalesi iptal edilmelidir. Bu nedenle, araç muayenelerinde 15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak TURKA sistemi de yeniden ele alınmalıdır.

"Şiddet eğilimi ve olaylarına sıfır tolerans gösterilmelidir"

Kamu görevlilerine yönelik şiddet olaylarının son yıllarda artması tesadüf değildir. Hükümetten ve Meclis'ten beklentimiz; kamu görevlilerine yönelik şiddetin cezalarını ağırlaştıran, caydırıcılığı artıran yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmeli, şiddet eğilim ve olaylarına sıfır tolerans gösterilmelidir.

"Sessiz kalmamalıyız, hakkımızı aramalıyız"

Bütün memur ve kamu görevlileri kardeşlerimize de sesleniyoruz: Birbirimize daha çok sahip çıkalım. Bu millet için gece gündüz çalışan bizler, birbirimizin canından, malından ve onurundan da sorumluyuz. Sessiz kalmamalıyız, hakkımızı aramalıyız, ama her zaman hukuk ve demokrasi çerçevesinde kalmalıyız. Sonuç olarak, bu görüş ve taleplerimizin her daim arkasında olacağız. Bir daha böyle acılar yaşanmasın diye elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: ANKA

