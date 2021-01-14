Hayırsever Mehmet Altun'un bağışıyla 9 ilde 20 okul ve bir cami yapılacak - Son Dakika

Hayırsever Mehmet Altun, İstanbul Sultanbeyli'deki yaklaşık 300 milyon lira değerindeki arsasını, 9 ilde okul ve cami yapılması için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bağışladı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, bağışlanan arsa karşılığında okul ve cami inşa edilmesi için AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin şahitliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ve Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık arasında ortak protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat başta olmak üzere ihtiyaç bulunan yerlere 20 okul ile Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir cami yapılacak.

- "Bir hayır silsilesi imza altına alınmış oldu"

Mehmet Özhaseki, buradaki konuşmasında, Kayseri'de yıllarca avukatlık yapan Altun'un, daha sonra mesleğine İstanbul'da devam ettiğini belirtti.

Altun'un, seneler içindeki birikimini, toplumla paylaşmak, topluma borcunu ödemek ve Allah'ın rızasını kazanmak için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bağışladığını dile getiren Özhaseki, "Değerli eşinin de rızasıyla burada, Mehmet ve Türkan Altun isimlerinin, okulların birçoğuna veya istediklerine verileceği bir hayır silsilesi imza altına alınmış oldu." ifadesini kullandı.

Özhaseki, okulların yerine ilgili vakıf aracılığıyla karar verileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah Mehmet ağabeyimin gösterdiği yerlerde 20 okul yapılacak. Sanat okulu, engelliler okulu veya ilköğretim okulu gibi ne olacaksa ihtiyaç olan illeri zaten sıraladık ama hangi tür olacağı sorusuna Milli Eğitim Bakanlığımız karar verecek. Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ayırdığımız yere yapılacak cami, belki de tüm cenazelerin kalkacağı en önemli merkezde olacak. Buna da Diyanet Vakfı Başkan Yardımcımız ile beraber karar veriyoruz."

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün arsa karşılığında okulları ve camiyi yapma görevini aldığını belirten Özhaseki, "Artık işin yükü Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzde. Projeler ve daha sonraki takibi hususunda kendi aramızda bir mutabakat var, ona da uyarak inşallah bu işleri tamamlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, sözleşmenin hayırlı ve makbul olmasını dileyerek, Mehmet ve Türkan Altun'a teşekkür etti.

Hayırsever Mehmet Altun ise malın sahibi olmadıklarını, dünyanın fani ve gelip geçici, kendilerinin de burada misafir olduğunu belirterek, "Sayın Mehmet Özhaseki'nin destek ve yardımıyla bu adımları atıyorum. Huzurunuzda kendisine en derin şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun." açıklamasını yaptı.

"Bu okullarda belki geleceğin cumhurbaşkanı yetişecek"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç de hayır işinden dolayı Mehmet Altun'a teşekkür ederek, "Çocuklarımızın, bu ülkenin ihtiyacı olan yerlere inşallah beraberce bu okulları yaptıracağız. Sağ olun." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank ise Mehmet ve Türkan Altun'a teşekkürlerini sunarak, "İnşallah bu okullarda geleceğin yöneticileri, geleceğin belki cumhurbaşkanı yetişecek. Cami zaten değerli, ömür boyu oradan size dua edilecek. Bence çok güzel bir işe imza attınız. Sizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Millet Bahçesi'nde yapılacak cami için protokole imza atan Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı Açık da "Hayır sahibine ve vesile olanlara çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra görevimiz hayır vesilesini sağlamlaştırmak ve bu hayrın tamamlanmasını sağlamak. Rabb'im inşallah bizlere de nasip etsin. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.