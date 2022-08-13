Garo Paylan: Azınlıklara Yönelik Saldırılar İçin Çabanız Olacak Mı? - Son Dakika
Üye Girişi

Garo Paylan: Azınlıklara Yönelik Saldırılar İçin Çabanız Olacak Mı?

13.08.2022 13:23
Garo Paylan: Azınlıklara Yönelik Saldırılar İçin Çabanız Olacak Mı?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Ermeni toplumu üyelerinden özel gereksinimi olan 21 yaşındaki Arlen Demirhan’ı darp eden faillerin hala yakalanmamasını TBMM gündemine taşıdı. Paylan, “Emniyet güçleri ve savcılık neden olayın üzerine gitmemektedir? Azınlıklara yönelik, nefret suçu olduğu düşünülen saldırıların üzerine daha etkin gidilmesi için bir çabanız olacak mıdır” diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Ermeni toplumu üyelerinden özel gereksinimi olan 21 yaşındaki Arlen Demirhan'ı darp eden faillerin hala yakalanmamasını TBMM gündemine taşıdı. Paylan, "Emniyet güçleri ve savcılık neden olayın üzerine gitmemektedir? Azınlıklara yönelik, nefret suçu olduğu düşünülen saldırıların üzerine daha etkin gidilmesi için bir çabanız olacak mıdır" diye sordu.

Türkiye Ermeni toplumu üyelerinden özel gereksinimi olan 21 yaşındaki Arlen Demirhan, üç hafta önce İstanbul Üsküdar'da beş kişi tarafından darp edildi. Demirhan, saldırıda aldığı darbeler sonucunda ambulansla hastaneye kaldırıldı. Faillerin biri gözaltına alınıp serbest bırakıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Paylan, "Olayı gösteren kamera kayıtları bölge esnafından alınmadı. 45 kilo ağırlığında zihinsel engelli Arlen Demirhan'ın beş saldırgan tarafından öldüresiye dövülmesi, kurbanın kimliğinden kaynaklanan bir nefret suçuna maruz kaldığını düşündürmektedir. Kamuoyunda, emniyet güçlerinin ve savcılığın faillerin üzerine gitmediği ve etkin soruşturma yürütülmediğine dair ciddi bir kanaat vardır" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Payman, "Arlen Demirhan bir nefret suçuna mı maruz kalmıştır? Emniyet güçleri ve savcılık neden olayın üzerine gitmemektedir? Azınlıklara yönelik, nefret suçu olduğu düşünülen saldırıların üzerine daha etkin gidilmesi için bir çabanız olacak mıdır" sorularını yöneltti.

YORUMLAR
500
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Ailelerin evlat mücadelesi bin 75'nci gününde Ailelerin evlat mücadelesi bin 75'nci gününde
Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Garo Paylan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garo Paylan: Azınlıklara Yönelik Saldırılar İçin Çabanız Olacak Mı? - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 13:23:27. #1.12#
SON DAKİKA: Garo Paylan: Azınlıklara Yönelik Saldırılar İçin Çabanız Olacak Mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement