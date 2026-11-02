Hindistan\'da okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bulunan bir devlet okulunda, 8 yaşındaki erkek öğrenci, 6 yaşındaki kız çocuğuna boş sınıfta acımasızca saldırdı. Küçük kızın başını defalarca sıraya vuran, yere düştükten sonra tekmeleyen ve sert cisimlerle darbeden çocuğun saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan kız çocuğunun tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

BOŞ SINIFA GÖTÜRÜP SALDIRDI

Olay, 28 Ekim'de Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Panchkula kentindeki Government Model Sanskriti Senior Secondary School'da meydana geldi.

İddiaya göre, üçüncü sınıf öğrencisi olan 8 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kız öğrenciyi babasının kendisini beklediğini söyleyerek okulun üst katındaki boş bir sınıfa götürdü.

Burada küçük kıza saldıran çocuk, önce saçlarından tutarak başını defalarca sıraya vurdu. Ardından yere düşen kız öğrenciyi tekmeledi ve taş, tuğla ile saksı gibi sert cisimlerle darbetmeye devam etti.

BİLİNCİNİ KAYBETMESİNE RAĞMEN SALDIRIYA DEVAM ETTİ

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 8 yaşındaki çocuğun saldırıyı sürdürdüğü, küçük kızın ise aldığı darbeler sonucunda bilincini kaybederek hareketsiz kaldığı görüldü.

Başından kan gelen kız çocuğunun yerde hareketsiz yatmasına rağmen saldırgan çocuğun tekme atmaya devam ettiği anlar da kameralara yansıdı.

Yaklaşık bir buçuk dakika süren saldırının ardından erkek öğrenci sınıftan ayrıldı.

KIZLARINI ARAMAYA GELEN AİLE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Küçük kızın okuldan alınma saatinde ortada olmadığını fark eden ailesi, çocuğu aramaya başladı.

Ailenin anlatımına göre, saldırıyı gerçekleştiren 8 yaşındaki çocuk, kızın bulunduğu sınıfı gösterdi. Sınıfa giren aile, küçük kızlarını kanlar içinde ve bilinci kapalı halde buldu.

Hastaneye kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından yaralarının ağır olması nedeniyle Chandigarh kentindeki PGIMER Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk açıklamalarda durumunun kritik olduğu belirtilen küçük kızın, daha sonra hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

OKUL YÖNETİMİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından okulun güvenlik önlemleri ve öğretmenlerin ihmali tartışma konusu oldu. Haryana Eğitim Bakanı Mahipal Dhanda, olayın araştırılması için özel bir komisyon kurulması talimatını verdi.

Polis, okul yönetimi hakkında ihmal gerekçesiyle soruşturma başlatırken iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Son olarak okul müdürünün de görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren 8 yaşındaki çocuğun ise uzmanlar tarafından psikolojik değerlendirmeye alındığı açıklandı.

Yetkililer, saldırının nedeninin ve okulda yaşanan güvenlik zafiyetinin araştırıldığını belirtti.