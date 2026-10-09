Hipaw’ın pet hizmetleri, İstanbul ve Ankara’daki patili dostlarıyla buluştu

TGM Research’ün 2026 araştırmasında, Türkiye’deki katılımcıların %59’u bir, %26’sı iki evcil hayvanı evinde beslediğini belirtiyor. Patili dostlar aile üyesi olarak görülürken, günlük bakımlarının daha planlı yürütülmesine yönelik artan ihtiyaçlar da pet hizmetlerinin dijital kanallara taşınmasını hızlandırıyor. Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen Hipaw platformu, 30 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul ve Ankara’da kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Evcil hayvan sahipleri ile hizmet sağlayıcıları akıllı eşleştirme sistemiyle tek bir yapı üstünden bir araya getiren dijital platformdan, köpek yürüyüşü hizmetleri anlık, planlı ve paket olarak satın alınabiliyor. “Patili Misafir” adı verilen evde bakım hizmetine de ulaşılabilen platform,“İlk Yürüyüş Hipaw’dan” kampanyası ile üye olarak patili dostunun profilini oluşturan kullanıcılara, ilk köpek yürüyüşü hizmetini ücretsiz sunuyor.

Hipaw CEO’su ve Kurucusu Mustafa Gök, platformun çıkış noktasını şöyle anlatıyor: “Hipaw’ı geliştirirken, yalnızca yeni bir uygulama gibi görmedik. Evcil hayvan sahiplerinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha kolay ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlarken, pet sektöründe hizmet veren kişi ve işletmelerin de yer alabileceği kapsamlı bir ekosistem oluşturmak istedik.”

Bakım ihtiyacı profesyonel hizmetlere yöneliyor

TGM Research’ün Türkiye’deki 702 evcil hayvan sahibiyle gerçekleştirdiği araştırma, bakım davranışlarının profesyonelleşmesine ilişkin göstergeler de içeriyor. Katılımcıların yaklaşık %29’u profesyonel bakım hizmetlerinden 3 ila 6 ayda bir yararlandığını belirtirken, profesyonel eğitim hizmetlerinde bu oran %19 olarak kaydedildi.

Araştırmada hayvan bakıcılığı ve yürüyüş hizmetleri de kedi ve köpek sahipleri arasında öne çıkan ihtiyaçlar arasında gösteriliyor. Çalışma, bu hizmetlere yönelik ilgiyi yoğun günlük programlar ve sahiplerin evde bulunmadığı dönemlerde esnek destek ihtiyacıyla ilişkilendiriyor.

Hipaw’da köpek gezdirme hizmeti sunan kişiler “Hipawer” olarak adlandırılıyor. Platforma dahil olacak Hipawer’lar kimlik ve belge doğrulama, eğitim, sınav ve değerlendirme süreçlerinden geçiyor. Hipaw Care+ ise belirlenen kapsam ve koşullar doğrultusunda hizmet sürecinde kullanıcı ve patili dost için ek güvence sağlayan bir yapı olarak konumlanıyor.

Deneyimin merkezinde güven var

Pet hizmetlerindeki dijitalleşme, ürün tarafındaki tüketim alışkanlıklarında görülen dönüşümle de paralel ilerliyor. TGM Research verilerine göre, evcil hayvan maması ve ihtiyaçlarında online alışveriş oranı 2024’te yaklaşık %38 iken 2026’da %49’a yükseldi. Veteriner kliniklerinin payı ise yaklaşık %33 seviyesinde kaldı.

Euromonitor’un 2026 Türkiye pet care değerlendirmesi de pazardaki büyümeyi artan evcil hayvan sahipliği, sağlık ve wellness odaklı tüketim ile e-ticaretin yaygınlaşmasıyla ilişkilendiriyor. Kurumun Haziran 2026 raporunda, Türkiye’de “evcil hayvan ürünleri” kategorisindeki perakende satışların 2026’da 18,06 milyar TL’ye ulaşmasının beklendiği belirtiliyor.

Hipaw’ın uzun vadeli ekosistem vizyonunda köpek eğitimi, veterinerler, veteriner klinikleri, pet shoplar, pet oteller ve pet taksi gibi farklı hizmet alanları bulunuyor. Bu alanlar, bugün aktif biçimde sunulan hizmetlerden ayrı olarak platformun gelecekte genişlemeyi planladığı başlıklar arasında yer alıyor.

Hipaw CEO’su ve Kurucusu Mustafa Gök, “Hipawer doğrulama süreçleri ve Hipaw Care+ gibi yapılarla, güveni deneyimin merkezine yerleştiriyoruz. Hedefimiz Hipaw’ı evcil hayvan sahipleri ve pet sektörünün paydaşları için günlük hayatın bir parçası olan dijital bir ekosistem haline getirmek” dedi.