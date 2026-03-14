Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hırsızlık suçundan 60 kaydı bulunan 8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü

14.03.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, çok sayıda suç kaydı bulunan 8 çocuk annesi bir kadın ve 13 yaşındaki oğlu, bir evden hırsızlık yaptıktan sonra yakalandı. Kadının yaklaşık 60 yıl hapis cezası bulunuyor ancak en küçük çocuğu 1,5 yaşına gelene kadar cezası durdurulmuştu. Hırsızlık olayının ardından mahkemeye çıkarılan anne ve oğlu tutuklandı. Kadın, ağlayarak cezaevine gönderildi. 13 yaşındaki oğlu ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun'da girdiği evden hırsızlık yapan, çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen 8 çocuk annesi kadın, 13 yaşındaki oğluyla birlikte yaptığı hırsızlık sonrası yakalanınca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 60 yıl hapis cezası olduğu için en küçük çocuğu 1,5 yaşına gelene kadar cezası durdurulan kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir ikametten yaklaşık 20 bin TL nakit paranın çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü takip ve araştırma sonucunda hırsızlık olayını Saniye G. (31) ile oğlu 13 yaşındaki Ç.G.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında anne ve oğlu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Saniye G.'nin evden hırsızlık suçunda 60 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, 8 çocuk annesi olduğu öğrenilen Saniye G.'nin daha önce aldığı hırsızlık suçundan toplam yaklaşık 60 yıl hapis cezasının, bebeği bulunduğu gerekçesiyle infazının ertelendiği, en küçük çocuğunun 6 aylık olduğu, en büyük çocuğunun ise 13 yaşında olduğu belirtildi. Şüphelinin, cezaevine girmemek için sık sık çocuk doğurduğu öğrenildi.

Annesiyle birlikte hırsızlık olayına karışan 13 yaşındaki Ç.G. işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Saniye G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Saniye G., ağlayarak Samsun Kapalı Cezaevine götürüldü.

Kaynak: İHA

Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 09:54:22. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.