İşte Hırvatistan\'da düşen yangın söndürme uçağının enkazından görüntüler

Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazından görüntüler geldi.
Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Türkiye'ye ait bir yangın söndürme uçağı düştü. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi.
Uçağın enkazından görüntüler de geldi. Uçağın ormanlık alanda ağaçların arasına düştüğü görüldü.
Uçağın havadaki son radar görüntüleri ortaya çıktı. Radar görüntülerinde, uçağın Zagreb Havaalanı'na inemeden geri döndüğü, Rejika üzerinde ise radardan kaybolduğu görüldü.
