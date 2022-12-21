Hız tutkusu hayatına mal oldu - Son Dakika
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Hız tutkusu hayatına mal oldu

21.12.2022 10:29
Hız tutkusu hayatına mal oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Abdullah Bayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Abdullah Bayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah'ın kazadan dakikalar önce yan yana dizdikleri motosikletlerin görüntüsünü "Stres atmaca" yazarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Kaza, gece saatlerinde Bodrum - Turgutreis karayolunda meydana geldi. Motosiklet tutkunu arkadaşları ile birlikte Bodrum istikametine seyreden 25 yaşındaki Abdullah Bayar, Gürece Kavşağı'na yaklaştığı sırada motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten düşen genç, bariyerlere çarparak, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alarak yaralanan Bayar, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan gence müdahale edildi. Çok kan kaybettiği öğrenilen Abdullah Bayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan yakınları ve arkadaşları hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Abdullah Bayar'dan geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı. Bayar'ın kazadan dakikalar önce yan yana dizdikleri motosikletlerin görüntüsünü "Stres atmaca" yazarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Motosiklet tutkunu gencin ayrıca tek teker üzerinde saatte 150 kilometre hızı geçtiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hız tutkusu hayatına mal oldu - Son Dakika

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