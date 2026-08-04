Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti - Son Dakika
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Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti
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Tarım arazilerine yapılacak bungalov, hobi bahçesi veya bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması, 5 hektardan 2 hektara indirildi. Yeni düzenleme, daha önce yapılan başvuruların hangi hükümlere göre değerlendirileceğini de netleştirdi.

Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili uzun süredir devam eden belirsizlikte yeni bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle tarım arazilerine yapılacak bağ evi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili önemli bir düzenlemeye gidildi. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi. Yeni düzenleme, daha önce yapılan başvuruların hangi hükümlere göre değerlendirileceğini de netleştirdi.

Yeni değişikliğe göre, yönetmeliğin “Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri” başlıklı bölümünde yer alan “5 hektar” ifadesi “2 hektar” olarak değiştirildi. Böylece bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü yaklaşık 50 dönümden 20 dönüme indirilmiş oldu.

Yeni düzenleme, yönetmelikte şu ifadelerle ele alındı:

“Aynı Yönetmeliğin Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri başlıklı Ek-1’inin 6.1 numaralı maddesinde yer alan ‘5 hektar’ ibaresi ‘2 hektar’ şeklinde değiştirilmiştir.”

Yeni kararın özellikle tarım arazilerine bağ evi, tarımsal depo veya benzeri yapılar yapmak isteyen arazi sahiplerini yakından ilgilendirdiği belirtiliyor.

BUNGALOV TARZI YAPILAR YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde tarım arazileri üzerine yapılan bungalov, hobi bahçesi ve bağ evi tarzı yapıların yasal durumu tartışma konusu olmuştu. Bazı bölgelerde izinsiz veya tarımsal amaç dışında kullanıldığı gerekçesiyle bu yapıların yıkılması gündeme gelmişti.

Yapılan yönetmelik değişikliği, tarımsal amaçlı yapıların hangi büyüklükteki arazilerde yapılabileceğine ilişkin sınırı düşürürken, her bungalov yapısının doğrudan yasal hale geleceği anlamına gelmiyor.

Yapıların tarımsal amaç taşıması, ilgili kurumlardan izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek. Arazi büyüklüğü şartının karşılanması, tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek.

BAĞ EVLERİ İÇİN YENİ KRİTER NE?

4 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikte, bağ evlerinin belirli büyüklükteki özel ürün ve marjinal tarım arazileri üzerine yapılabileceği hükme bağlanmıştı.

Önceki düzenlemede arazi büyüklüğü için 5 hektar şartı aranırken, 30 metrekare taban alanına sahip bir yapının inşa edilmesine izin verilebileceği belirtilmişti.

Son değişiklikle birlikte 5 hektarlık arazi şartı 2 hektara indirildi. Ancak yapıların taban alanı, kullanım amacı, izin süreci ve teknik şartlarıyla ilgili diğer hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

Bu nedenle arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce il tarım ve orman müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.

ESKİ BAŞVURULAR NASIL İNCELENECEK?

Yönetmelik değişikliğinin en önemli maddelerinden biri de daha önce yapılan başvurularla ilgili oldu.

Yeni düzenlemeye göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvuruları, eski yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilecek.

Yönetmelikte konuyla ilgili şu hüküm yer aldı:

“Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, 24’üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir.”

Buna göre yalnızca yeni düzenleme öncesinde resmî olarak yapılmış başvurular eski yönetmelik kapsamında ele alınacak. Herhangi bir başvurusu bulunmayan veya izinsiz şekilde inşa edilen yapıların ise otomatik olarak eski yönetmelikten yararlanması söz konusu olmayacak.

DÜZENLEME NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yönetmelik değişikliği, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.

Bu tarihten önce Bakanlık birimlerine ulaştırılmış başvurular eski hükümlere göre sonuçlandırılacak. Yeni başvurularda ise 2 hektarlık arazi büyüklüğü şartı dikkate alınacak.

Düzenlemenin ardından tarım arazilerinde bağ evi veya tarımsal amaçlı yapı inşa etmek isteyen vatandaşların, başvurularını güncel yönetmelik hükümlerine göre yapması gerekecek.

HER BUNGALOV İÇİN İZİN ÇIKMAYACAK

Arazi sınırının düşürülmesi, tarım arazilerinde istenilen her noktaya bungalov veya bağ evi yapılabileceği anlamına gelmiyor.

Yapının tarımsal faaliyetle bağlantılı olması, arazinin niteliğinin korunması ve toprağın tarım dışı amaçlarla kullanılmaması temel şartlar arasında yer alıyor.

Turistik konaklama amacıyla kullanılan bungalovlar ile tarımsal faaliyet kapsamında yapılan bağ evleri arasında farklı izin ve ruhsat süreçleri uygulanabilecek. Ticari işletme olarak kullanılan yapılar için belediye, il özel idaresi, turizm birimleri ve diğer ilgili kurumlardan ek izinler istenebilecek.

Arazi sahiplerinin herhangi bir inşaat faaliyetine başlamadan önce arazinin tarımsal niteliğini, imar durumunu ve yapılaşma şartlarını ilgili kurumlardan öğrenmesi önem taşıyor.

ARAZİ SAHİPLERİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Yeni düzenlemenin, özellikle kırsal bölgelerde tarımla uğraşan ve arazisine bağ evi yapmak isteyen vatandaşların başvuru sürecini etkilemesi bekleniyor.

Arazi büyüklüğü şartının 5 hektardan 2 hektara düşürülmesiyle daha küçük arazilere sahip vatandaşların da gerekli şartları karşılamaları halinde tarımsal amaçlı yapı başvurusu yapabilmesinin önü açıldı.

Ancak nihai karar, arazinin sınıfı, yapılacak yapının amacı, projenin özellikleri ve ilgili kurumların değerlendirmesi sonucunda verilecek.

Tarım, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Resmi Gazete Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Zeki Karaca Zeki Karaca:
    2 hektar değil,2 dekar. Yani en az 2 dönüm şartı geldi 0 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    insan yorum yapmaya korkar oldu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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