Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde Uluabat Gölü'nün taşmasıyla meydana gelen su baskınının ardından günler geçmesine rağmen sular henüz çekilmedi. Göl havzasının genişleyerek yerleşim alanlarına kadar ulaştığı mahallede onlarca tiny house, hobi evi ve bungalov su altında kalırken, vatandaşlar yeni oluşan şartlara uyum sağlamaya çalışıyor.

SUYUN İÇİNDE YAŞAM MÜCADELESİ

Etkili olan sağanak yağışların ardından göl seviyesinin yaklaşık 10 metre yükselmesiyle, göl suları kıyı kesimlerini aşarak mahalle içine kadar ilerledi. Birçok bağlantı yolu ulaşıma kapanırken, çiftçilerin ekili arazileri de sular altında kaldı.

Taşkının ardından bölge adeta gölün bir uzantısına dönüşürken, bazı vatandaşlar evlerini ve eşyalarını kurtarmaya çalışıyor, kimi de oluşan yeni manzaraya uyum sağlayarak günlük yaşamını suyla iç içe sürdürmeye devam ediyor. Mahallede bazı vatandaşların ördeklerinin su basan alanlarda yüzdüğü görülürken, hasar gören bungalov ve tiny house'ların çevresinde kurtarma çalışmaları sürüyor. Göl kıyısındaki tatil amaçlı yapıların büyük bölümünün etrafı tamamen suyla çevrilirken, araçla ulaşımın mümkün olmadığı noktalara botlarla gidilebildiği öğrenildi. Bölge halkı, suyun çekilmesini beklerken geçici çözümlerle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

HOLLYWOOD EVLERİNİ ARATMADI

Taşkının boyutu dron ile de görüntülendi. Görüntüler doğanın adeta bölgede yeni bir sınır çizdiğini gözler önüne serdi. Sular altında kalan alanların genişliği, Uluabat Gölü'nün ne denli büyük bir alana yayıldığını bir kez daha ortaya koydu. Göl sularının gelmesiyle birlikte su ortasında kalan evler Ünlü Hollywood yapımı The Lake House (Göl Evi) isimli filme konu gölün içindeki evleri aratmadı.

"HAYVANLAR, TAVUKLAR HEPSİ SULAR ALTINDA KALDI"

Yaşadıkları felaketin boyutunu anlatan tiny house sahibi Tekin Berkdemir, "10 yıldır bu şekilde gelmemişti. 2 yıl önce bir su geldi, diğer kapıya kadar geldi ama fazla değildi. Bu sene ummadığımız gibi her tarafı bastı. Hayvanlar, tavuklar hepsi sular altında kaldı, birçok hayvanım öldü. Köpeklerimi ancak buraya çekebildim. Köylülerin durumu ortada. Her gün gelip kontrol ediyorum, hayvanların kaldığı yere su geldiyse onları ileri alıyorum" diye konuştu.