Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hülya Avşar, KKTC’deki konserinden sonra sosyal medyada Erkan Petekkaya'nın yorumuyla gündeme geldi. Avşar, Petekkaya'ya teşekkür ederken, "Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim" dedi.

Hülya Avşar, KKTC’de verdiği konserin ardından sahneye yürüdüğü anları sosyal medya hesabında paylaştı. Erkan Petekkaya’nın videoya yaptığı yorumun magazin basınına yansıması üzerine Avşar’dan açıklama geldi.

Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim

PETEKKAYA’NIN YORUMUYLA BAŞLADI

Avşar’ın görüntülerine yorum yapan Erkan Petekkaya, “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan, bir canlı ama yürümüyor” ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu sözleri, Avşar’ın yürüyüşüne yönelik bir eleştiri olarak haberleştirildi.

Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim

“ÇIKAN HABERLERE SAKIN ÜZÜLME”

Konuyla ilgili gazete kupürünü Instagram hesabında paylaşan Avşar, Petekkaya’ya seslendi. Gülme emojisiyle birlikte “Erkan Petekkaya’cım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum” mesajını yayımladı.

Kendisine destek verenlere de teşekkür eden Avşar, paylaşımını “Bu arada beni koruyup kollayan herkese çok teşekkür ediyorum” sözleriyle tamamladı.

Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıtDemet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt
Erkan PetekkayaHülya AvşarMagazinKıbrısSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:58
Barcelona Başkanı Laporta’dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem
Barcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:52
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü Nedeni inanılır gibi değil
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 15:11:54. #7.13#
SON DAKİKA: Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei